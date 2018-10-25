В МИД Польши заявили, что не прекратят блокировать строительство "Северного потока-2"
Об этом сообщает "Польское радио".
"Сам газ - это энергетическое сырье и можно поставками или остановкой транспортировки топлива осуществлять давление на другие государства, как это было ранее в случае действий России относительно Украины", - сказал Чапутович.
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Глава МИД Польши также подчеркнул, что газопровод не только угрожает энергетической безопасности Европы, но и предоставит России новые военные преимущества.
"Газомагистраль дает России повод для патрулирования всего Балтийского моря, а также ее можно использовать для передачи информации. Она имеет определенное военное значение", - пояснил Чапутович.
Ранее, 23 октября, "Северный поток-2" раскритиковал в Берлине президент Польши Анджей Дуда.
- Напомним, Германия разрешила строить 55 км российского "Северного потока-2" в своих территориальных водах. Канцлер Ангела Меркель считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию не угрожает энергетической безопасности Европы.
- В ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины. Дания приняла закон, который может помешать строительству "Северного потока-2". Польша планирует построить собственный газопровод в Данию по дну Балтийского моря. Комитет Европарламента по энергетике поддержал "газовые" изменения, которые помешают строительству "Северного потока-2". В Еврокомиссии заявили, что не поддержат "Северный поток-2".
- США выступают против "Северного потока-2" и предполагают введение санкций, а также предлагают Европе газ вместо российского.
- Германия разрешила строительство 30 км российского газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне. Финляндия разрешила России строить "Северный поток-2". Австрийский канцлер поддержал строительство "Северного потока -2".
- Ангела Меркель подчеркнула необходимость сохранения роли Украины как транзитера российского газа в Европу.
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