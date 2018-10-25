В МИД Польши заявили, что не прекратят блокировать строительство "Северного потока-2"

25 октября, 2018, 11:46

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Польша не откажется от попыток заблокировать строительство российского газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает "Польское радио".

"Сам газ - это энергетическое сырье и можно поставками или остановкой транспортировки топлива осуществлять давление на другие государства, как это было ранее в случае действий России относительно Украины", - сказал Чапутович.

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Глава МИД Польши также подчеркнул, что газопровод не только угрожает энергетической безопасности Европы, но и предоставит России новые военные преимущества.

"Газомагистраль дает России повод для патрулирования всего Балтийского моря, а также ее можно использовать для передачи информации. Она имеет определенное военное значение", - пояснил Чапутович.

Ранее, 23 октября, "Северный поток-2" раскритиковал в Берлине президент Польши Анджей Дуда.