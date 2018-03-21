 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В США выступают против "Северного потока-2" и не исключают введения санкций

Американская власть выступает против строительства "Северного потока-2" и может ввести санкции против компаний, которые помогают в создании проекта

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь американского Государственного департамента Хезер Науерт, сообщает Эспрессо.TV.

Говоря о "Северном потоке-2", она отметила, что Госдеп обычно не комментирует введение санкций. Несмотря на это, она заверила, что ведомство дало четко понять фирмам, которые работают в секторе энергетического экспорта России, если они занимаются этим видом бизнеса, то они могут попасть под санкции CAATSA".

Науерт напомнила, что американская власть выступает против проекта "Северный поток-2" и считает, что он подрывает общую энергетическую безопасность и стабильность в Европе.

По ее словам, этот проект может предоставить Кремлю еще один инструмент давления на европейские страны, в частности Украину.

"Мы видели, что сделала Россия в прошлом, когда они отключили трубопровод посреди зимы, в результате чего некоторые семьи остались без теплоснабжения... Мы считаем, что это просто неправильно", - подытожила Науерт.

Справка:

CAATSA (Countering america's Adversaries Through Sanctions Act) - федеральный закон США "о противодействии противникам Америки с помощью санкций", подписанный президентом Дональдом Трампом в августе 2017 года. Позволяет вводить дополнительные санкции против России, Ирана и Северной Кореи.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 марта, 2018 среда

20 марта, 2018 вторник

больше новостей

21 марта, 2018 среда

20 марта, 2018 вторник

19 марта, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать