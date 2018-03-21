В США выступают против "Северного потока-2" и не исключают введения санкций
Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь американского Государственного департамента Хезер Науерт, сообщает Эспрессо.TV.
Говоря о "Северном потоке-2", она отметила, что Госдеп обычно не комментирует введение санкций. Несмотря на это, она заверила, что ведомство дало четко понять фирмам, которые работают в секторе энергетического экспорта России, если они занимаются этим видом бизнеса, то они могут попасть под санкции CAATSA".
Науерт напомнила, что американская власть выступает против проекта "Северный поток-2" и считает, что он подрывает общую энергетическую безопасность и стабильность в Европе.
По ее словам, этот проект может предоставить Кремлю еще один инструмент давления на европейские страны, в частности Украину.
"Мы видели, что сделала Россия в прошлом, когда они отключили трубопровод посреди зимы, в результате чего некоторые семьи остались без теплоснабжения... Мы считаем, что это просто неправильно", - подытожила Науерт.
Справка:
CAATSA (Countering america's Adversaries Through Sanctions Act) - федеральный закон США "о противодействии противникам Америки с помощью санкций", подписанный президентом Дональдом Трампом в августе 2017 года. Позволяет вводить дополнительные санкции против России, Ирана и Северной Кореи.
- Напомним, ранее Германия разрешила строить российский "Северный поток-2" в своих территориальных водах.
- В ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины.
- Дания приняла закон, который может помешать строительству "Северного потока-2".
- Польша планирует построить собственный газопровод к Дании по дну Балтийского моря.
- Канцлер Ангела Меркель считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию не угрожает энергетической безопасности Европы.
- Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в случае завершения российского проекта строительства газопровода "Северный поток-2" Европа должна быть готова к отключениям газа.
- Накануне СМИ сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель ищет альтернативу поставкам газа из России и Норвегии, чтобы снизить зависимость от обеих стран.
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