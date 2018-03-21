В США выступают против "Северного потока-2" и не исключают введения санкций

21 марта, 2018, 07:59

Американская власть выступает против строительства "Северного потока-2" и может ввести санкции против компаний, которые помогают в создании проекта

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь американского Государственного департамента Хезер Науерт, сообщает Эспрессо.TV.

Говоря о "Северном потоке-2", она отметила, что Госдеп обычно не комментирует введение санкций. Несмотря на это, она заверила, что ведомство дало четко понять фирмам, которые работают в секторе энергетического экспорта России, если они занимаются этим видом бизнеса, то они могут попасть под санкции CAATSA".

Науерт напомнила, что американская власть выступает против проекта "Северный поток-2" и считает, что он подрывает общую энергетическую безопасность и стабильность в Европе.

По ее словам, этот проект может предоставить Кремлю еще один инструмент давления на европейские страны, в частности Украину.

"Мы видели, что сделала Россия в прошлом, когда они отключили трубопровод посреди зимы, в результате чего некоторые семьи остались без теплоснабжения... Мы считаем, что это просто неправильно", - подытожила Науерт.

Справка:

CAATSA (Countering america's Adversaries Through Sanctions Act) - федеральный закон США "о противодействии противникам Америки с помощью санкций", подписанный президентом Дональдом Трампом в августе 2017 года. Позволяет вводить дополнительные санкции против России, Ирана и Северной Кореи.