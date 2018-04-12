США предлагают Европе газ вместо российского "Северного потока-2"
Об этом Хатчисон заявила во время выступления на Киевском безопасностном форуме, передает Эспрессо.TV.
"Вы должны быть независимы от России в своих энергетических потребностях. США надеются, что вы сможете приобщиться к многообразности разных источников и энергоносителей. Америка будет крупнейшим нефтегазовым производителем, у нас есть такие возможности. Если речь идет о сжиженном газе, мы можем построить инфраструктуру и сможем больше экспортировать нефти и газа, дать ресурсы, особенно для Украины. Мы помогали Германии, мы хотим, чтобы Европа и Украина были независимы от энергоносителей России", - сказал Хатчисон.
По словам посла США в НАТО, раньше ее страна не могла обеспечить экспорт нефти и газа, поскольку должна была убедиться, что имеет достаточно ресурсов для собственного потребления.
"Мы не станем крупнейшим экспортером, потому что мы много потребляем. Но у нас будет кампания по экспорту, и это означает, что цены, по которым мы поставляем природный газ, будут снижаться", - пояснила Хатчисон.
Представитель США подчеркнула, что "Северный поток-2" не должен помешать европейскому ответу на российскую агрессию.
- Напомним, ранее Германия разрешила строить 55 км российского "Северного потока-2" в своих территориальных водах.
- В ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины.
- Дания приняла закон, который может помешать строительству "Северного потока-2".
- Польша планирует построить собственный газопровод к Дании по дну Балтийского моря.
- Канцлер Ангела Меркель считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию не угрожает энергетической безопасности Европы.
- Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в случае завершения российского проекта строительства газопровода "Северный поток-2" Европа должна быть готова к отключениям газа.
- США выступают против "Северного потока-2" и предполагают введение санкций.
- Комитет Европарламента по энергетике поддержал "газовые" изменения, которые помешают строительству "Северного потока-2".
- Германия разрешила строительство 30 км российского газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне.
- В Еврокомиссии заявили, что не поддержат "Северный поток-2".
- Финляндия разрешила России строить "Северный поток-2".
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
-
-
2 апреля, 2018 Оксана Забужко: забудьте слово "лидеры"