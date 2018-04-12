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США предлагают Европе газ вместо российского "Северного потока-2"

Посол и постоянный представитель США в НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что США могут обеспечить Европу газом и нефтью ради независимости от российских энергоносителей

Об этом Хатчисон заявила во время выступления на Киевском безопасностном форуме, передает Эспрессо.TV.

"Вы должны быть независимы от России в своих энергетических потребностях. США надеются, что вы сможете приобщиться к многообразности разных источников и энергоносителей. Америка будет крупнейшим нефтегазовым производителем, у нас есть такие возможности. Если речь идет о сжиженном газе, мы можем построить инфраструктуру и сможем больше экспортировать нефти и газа, дать ресурсы, особенно для Украины. Мы помогали Германии, мы хотим, чтобы Европа и Украина были независимы от энергоносителей России", - сказал Хатчисон.

По словам посла США в НАТО, раньше ее страна не могла обеспечить экспорт нефти и газа, поскольку должна была убедиться, что имеет достаточно ресурсов для собственного потребления.

"Мы не станем крупнейшим экспортером, потому что мы много потребляем. Но у нас будет кампания по экспорту, и это означает, что цены, по которым мы поставляем природный газ, будут снижаться", - пояснила Хатчисон.

Представитель США подчеркнула, что "Северный поток-2" не должен помешать европейскому ответу на российскую агрессию.

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