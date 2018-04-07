В Еврокомиссии заявили, что не поддержат "Северный поток-2"

7 апреля, 2018, 08:12

Проект строительства газопровода "Северный поток-2", который Россия планирует проложить в обход территории Украины, не способствует диверсификации поставок газа в Европу и не будет поддержан Европейской комиссией

Об этом во время брифинга в Министерстве энергетики заявил генеральный директор Директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори, сообщает УНИАН.

"Наша позиция четкая: мы считаем, что "Северный поток-2" не способствует диверсификации источников и маршрутов поставки газа... Он не будет поддержан со стороны ЕС", - сказал он.

По словам Ристори, если "Северный поток-2" будет построен, его работа будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и свободного доступа европейских потребителей к источникам энергоносителей.

Читайте также: Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы