В Еврокомиссии заявили, что не поддержат "Северный поток-2"
7 апреля, 2018, 08:12
Проект строительства газопровода "Северный поток-2", который Россия планирует проложить в обход территории Украины, не способствует диверсификации поставок газа в Европу и не будет поддержан Европейской комиссией
Об этом во время брифинга в Министерстве энергетики заявил генеральный директор Директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори, сообщает УНИАН.
"Наша позиция четкая: мы считаем, что "Северный поток-2" не способствует диверсификации источников и маршрутов поставки газа... Он не будет поддержан со стороны ЕС", - сказал он.
По словам Ристори, если "Северный поток-2" будет построен, его работа будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и свободного доступа европейских потребителей к источникам энергоносителей.
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- Напомним, в конце марта Германия разрешила строительство 30 км газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. До этого, в январе, она позволила строить 55 км российского трубопровода в своих территориальных водах.
- В ответ на это президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за то, что она недостаточно денег тратит на поддержку НАТО, а вместо этого договаривается с Россией о строительстве газопровода "Северный поток-2".
- 5 апреля правительство Финляндии дало согласие на строительство газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне.
- Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что газопровод "Северный поток-2" будет нарушать баланс внутри Евросоюза, а экономической необходимости в его строительстве нет.
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