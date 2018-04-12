Финляндия окончательно разрешила строить “Северный поток-2”

12 апреля, 2018, 10:30

Государство выдало второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода “Северный поток-2” в финской исключительной экономической зоне

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление Регионального административного агентства Южной Финляндии, которое выдало это разрешение.

Финская власть утвердила детальный план строительства и эксплуатации 374-километровой финской секции газопровода “Северный поток-2”, общая протяженность которого составляет более 1200 км.

Первое разрешение финское правительство издало на прошлой неделе.

Таким образом процесс получения разрешений в Финляндии завершено — говорят представители компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода.

В компании также говорят, что процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода — России, Швеции, Дании - идут согласно графику.