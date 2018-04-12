Финляндия окончательно разрешила строить “Северный поток-2”
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление Регионального административного агентства Южной Финляндии, которое выдало это разрешение.
Финская власть утвердила детальный план строительства и эксплуатации 374-километровой финской секции газопровода “Северный поток-2”, общая протяженность которого составляет более 1200 км.
Первое разрешение финское правительство издало на прошлой неделе.
Таким образом процесс получения разрешений в Финляндии завершено — говорят представители компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода.
В компании также говорят, что процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода — России, Швеции, Дании - идут согласно графику.
- Nord Stream 2 AG — компания, созданная с целью планирования, строительства и эксплуатации газопровода “Северный поток-2”. 51% акций компаний принадлежат “Газпрому”.
- Проект “Северный поток-2” предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
- Напомним, в конце марта Германия разрешила строительство 30 км газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. До этого, в январе, она позволила строить 55 км российского трубопроводу в своих территориальных водах.
- В ответ на это президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за то, что она недостаточно денег тратит на поддержку НАТО, а вместо этого договаривается с Россией о строительстве газопровода "Северный поток-2".
- 5 апреля правительство Финляндии дало согласие на строительство газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне.
- Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что газопровод "Северный поток-2" будет нарушать баланс внутри Евросоюза, а экономической необходимости в его строительстве нет.
- Порошенко накануне заявил в интервью, что Германии не стоит заключать соглашения с Россией по строительству газопровода "Северный поток-2", а вместо этого следует договориться о транзите через Украину.
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