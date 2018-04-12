 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Финляндия окончательно разрешила строить “Северный поток-2”

Государство выдало второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода “Северный поток-2” в финской исключительной экономической зоне

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление Регионального административного агентства Южной Финляндии, которое выдало это разрешение.

Финская власть утвердила детальный план строительства и эксплуатации 374-километровой финской секции газопровода “Северный поток-2”, общая протяженность которого составляет более 1200 км.

Первое разрешение финское правительство издало на прошлой неделе.

Таким образом процесс получения разрешений в Финляндии завершено — говорят представители компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода.

В компании также говорят, что процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода — России, Швеции, Дании - идут согласно графику.

  • Nord Stream 2 AG — компания, созданная с целью планирования, строительства и эксплуатации газопровода “Северный поток-2”. 51% акций компаний принадлежат “Газпрому”.
  • Проект “Северный поток-2” предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
  • Напомним, в конце марта Германия разрешила строительство 30 км газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. До этого, в январе, она позволила строить 55 км российского трубопроводу в своих территориальных водах.
  • В ответ на это президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за то, что она недостаточно денег тратит на поддержку НАТО, а вместо этого договаривается с Россией о строительстве газопровода "Северный поток-2".
  • 5 апреля правительство Финляндии дало согласие на строительство газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне.
  • Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что газопровод "Северный поток-2" будет нарушать баланс внутри Евросоюза, а экономической необходимости в его строительстве нет.
  • Порошенко накануне заявил в интервью, что Германии не стоит заключать соглашения с Россией по строительству газопровода "Северный поток-2", а вместо этого следует договориться о транзите через Украину.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 апреля, 2018 четверг

11 апреля, 2018 среда

больше новостей

12 апреля, 2018 четверг

11 апреля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать