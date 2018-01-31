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Германия разрешила строить "Северный поток-2" в своих территориальных водах


фото: nord-stream2
Германия дала разрешение на строительство в своих территориальных водах российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2"

Об этом сообщает сайт компании Nord Stream 2 AG.

"Nord Stream 2 AG получил разрешение на строительство и эксплуатацию запланированного трубопровода в территориальных водах Германии и прибрежной полосе в Лубмине возле Грейфсвальда. Горное управление Штральзунда официально одобрило секцию газопровода протяженностью около 55 км в соответствии с Законом об энергетической промышленность", - говорится в сообщении.

Ранее, в ноябре 2017 года, Горное управление Штральзунда позволило компании работы на континентальном шельфе в эксклюзивной экономической зоне Германии.

Сейчас компания ждет разрешения на строительство газопровода от Финляндии, Швеции, Дании и России.

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