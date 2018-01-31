Германия разрешила строить "Северный поток-2" в своих территориальных водах
31 января, 2018, 13:08
Германия дала разрешение на строительство в своих территориальных водах российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2"
Об этом сообщает сайт компании Nord Stream 2 AG.
"Nord Stream 2 AG получил разрешение на строительство и эксплуатацию запланированного трубопровода в территориальных водах Германии и прибрежной полосе в Лубмине возле Грейфсвальда. Горное управление Штральзунда официально одобрило секцию газопровода протяженностью около 55 км в соответствии с Законом об энергетической промышленность", - говорится в сообщении.
Ранее, в ноябре 2017 года, Горное управление Штральзунда позволило компании работы на континентальном шельфе в эксклюзивной экономической зоне Германии.
Сейчас компания ждет разрешения на строительство газопровода от Финляндии, Швеции, Дании и России.
- Напомним, ранее в Еврокомиссии заявили, что "Северный поток 2" не соответствует интересам ЕС.
- Польша считает, что "Северный поток-2" угрожает безопасности Европы.
- В ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины.
- Глава Европейского совета Дональд Туск призвал страны ЕС поскорее согласовать подчинения европейским законам газопровода "Северный поток-2".
- Дания приняла закон, который может помешать строительству "Северного потока-2".
- Одна из федеративных земель Германии разрешила строительство "Северного потока-2".
- Польша хочет, чтобы санкции США распространялись и на "Северный поток-2".
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