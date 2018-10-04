Австрийский канцлер поддержал строительство "Северного потока -2"

4 октября, 2018, 12:24

Канцлер Австрии Себастьян Курц настаивает поддержать интересы Украины как транзитной страны

Об этом сообщает Kurier.at.

Курц во время встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге в среду поддержал реализацию газопровода "Северный поток-2", который будет доставлять российский газ в Европу в обход Украины.

По его словам, "Северный поток-2" - это возможность обеспечить энергетическую безопасность Европы через различные источники и маршруты. Канцлер также подчеркнул, что Европейский Союз имеет свои интересы и в то же время действует "ответственно".

По словам Курца, все страны-участницы проекта из ЕС выступают за строительство газопровода.

"Я хочу вас заверить, что европейские страны, которые участвуют в этом проекте поддерживают этот проект, относятся к нему положительно и хотят реализовать совместно", - цитирует канцлера Австрии российское агентство ТАСС.

Вместе с тем, он вспомнил и об интересах Украины.

"Интересы Украины как важной транзитной страны должны быть сохранены", - подчеркнул он.