Австрийский канцлер поддержал строительство "Северного потока -2"
Об этом сообщает Kurier.at.
Курц во время встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге в среду поддержал реализацию газопровода "Северный поток-2", который будет доставлять российский газ в Европу в обход Украины.
По его словам, "Северный поток-2" - это возможность обеспечить энергетическую безопасность Европы через различные источники и маршруты. Канцлер также подчеркнул, что Европейский Союз имеет свои интересы и в то же время действует "ответственно".
По словам Курца, все страны-участницы проекта из ЕС выступают за строительство газопровода.
"Я хочу вас заверить, что европейские страны, которые участвуют в этом проекте поддерживают этот проект, относятся к нему положительно и хотят реализовать совместно", - цитирует канцлера Австрии российское агентство ТАСС.
Вместе с тем, он вспомнил и об интересах Украины.
"Интересы Украины как важной транзитной страны должны быть сохранены", - подчеркнул он.
- Напомним, что судно Solitaire начало работы по прокладке Северного потока-2 в Финском заливе в начале сентября.
- Как заявил глава правления Нафтогаза Украины Андрей Коболев, Украина ежегодно будет терять $3 млрд, которые она получает от транзита газа в страны ЕС, если будет построен Северный поток-2.
- Прокладки российского газопровода "Северный поток-2" в российских водах начнется ориентировочно в конце ноября.
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