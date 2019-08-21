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Espreso.tvОбществоСША и Румыния выступили против "Северного потока 2"

США и Румыния выступили против "Северного потока 2"

Президенты США и Румынии Дональд Трамп и Клаус Йоханнис высказались против строительства российского газопровода в обход Украины "Северный поток 2"

Об этом лидеры двоих стран заявили по итогам визита Йоганниса в Вашингтон, передает "Интерфакс-Украина" .

"США и Румыния признают, что энергетическая безопасность - это национальная безопасность. Мы подчеркиваем нашу оппозицию" Северному потоку 2 "и другим проектам, которые ставят наших союзников и партнеров в энергетическую зависимость от России", - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что "Румыния обладает достаточными ресурсами природного газа, которые потенциально позволяют наращивать благосостояние и повышать энергетическую безопасность Европы".

Кроме того, США и Румыния договорились рассмотреть возможность участия США в улучшении инвестиционного климата в Румынии и усилить сотрудничество для "реализации целей Румынии в сфере развития гражданской ядерной энергетики".

Напомним, Германия разрешила строить 55 км российского "Северного потока-2" в своих территориальных водах. Канцлер Ангела Меркель считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию не угрожает энергетической безопасности Европы.

В ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины. Дания приняла закон, который может помешать строительству "Северного потока-2" . Польша планирует построить собственный газопровод в Данию по дну Балтийского моря. Комитет Европарламента по энергетике поддержал "газовые" изменения, помешают строительству "Северного потока-2" . В Еврокомиссии заявили, что не поддержат "Северный поток-2" .

США выступают против "Северного потока-2" и предполагают введение санкций, а также предлагают Европе газ вместо российского.

Германия разрешила строительство 30 км российского газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне. Финляндия разрешила России строить "Северный поток-2". Австрийский канцлер поддержал строительство "Северного потока-2".

Ангела Меркель подчеркнула необходимость сохранения роли Украины как транзитера российского газа в Европу.

Польша заявила, что не прекратит блокировать строительство "Северного потока-2".

Министр экономики Германии заявил, что ФРГ не откажется от Северного потока-2 даже несмотря на агрессию РФ в Азовском море.

В Минэнерго РФ заявили, что проложены уже более половины "Северного потока-2".

Постпреды ЕС утвердили изменения в Газовой директивы , регулирующих Северный поток-2.

Комитет Сената США одобрил проект санкций против причастных к "Северному потоку-2" .

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