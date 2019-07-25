Порошенко обвинил ГБР в давлении на свободу слова
Об этом Порошенко заявил после допроса в ГБР, передает Еспресо.TV .
"Они пытаются продолжать осуществлять следственные действия против канала "Прямой" - нам об этом сообщили. В то же время, в отношении пророссийских каналов у них нет информации и они дальнейшие действия осуществлять пока не собираются. Очень надеюсь, что общение таким образом в ближайшее время будет прекращено. Считаю, что когда начинают давить на свободу слова, в том числе на "Прямой", и не делать никаких шагов в отношении прозрачности приобретение пророссийских каналов - это давление на свободу слова в Украине", - сказал Порошенко.
Пятый президент Украины добавил, что во время допроса в ГБР предоставил сведения о сделке по купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском".
"Мы давали объяснения - и в письменном виде, и устно - по направлениям, которые касаются сделки купли-продажи - абсолютно прозрачного соглашения, которое осуществлялоась без моего участия - завода" Кузня на Рыбальском ", - сказал Порошенко.
- Напомним, 11 июля стало известно, что Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР. Порошенко не пришел в назначенную дату, поскольку участвовал в предвыборной агитации.
- Директор ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко повторно вызовут после 21 июля.
- Ранее экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов писал в Telegram-канале, что Порошенко вызвали по делу об "отмывании доходов и легализации в оффшорах акций завода "Кузня на Рыбальском".
- 24 июля Порошенко пришел на допрос в ГБР. В ГБР сказали, что не знают, зачем Порошенко пришел в Бюро 24 июля, поскольку допрос запланирован на следующий день.
- Директор ГБР Роман Труба сообщил, что Петр Порошенко пришел раньше, поскольку запланировал отпуск и попросил допросить его 24 числа. В просьбе провести допрос раньше пятому президенту страны отказали.
- В "ЕС" заявили, что в ГБР не запланировано на 25 июля никаких действий по Порошенко.
- Директор Бюро Роман Труба заявил, что Порошенко не сможет явиться на допрос 25 июля.
- Примерно через полчаса после заявления Трубы Порошенко приехал в ГБР .
- Порошенко заявил, что ГБР "представляет" экс-заместитель главы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов в телеграмм-канале.
- Директор ГБР Роман Труба заявил, что во время допроса Порошенко вручили повестку на следующий допрос.
- Порошенко после допроса в ГБР сказал журналистам, что предоставленную Бюро информацию сливают Портнову и России.
- Неизвестные напали на авто Порошенко у ГБР.
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