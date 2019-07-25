Порошенко обвинил ГБР в давлении на свободу слова

25 июля, 2019, 20:51

Об этом Порошенко заявил после допроса в ГБР, передает Еспресо.TV .

"Они пытаются продолжать осуществлять следственные действия против канала "Прямой" - нам об этом сообщили. В то же время, в отношении пророссийских каналов у них нет информации и они дальнейшие действия осуществлять пока не собираются. Очень надеюсь, что общение таким образом в ближайшее время будет прекращено. Считаю, что когда начинают давить на свободу слова, в том числе на "Прямой", и не делать никаких шагов в отношении прозрачности приобретение пророссийских каналов - это давление на свободу слова в Украине", - сказал Порошенко.

Пятый президент Украины добавил, что во время допроса в ГБР предоставил сведения о сделке по купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском".

"Мы давали объяснения - и в письменном виде, и устно - по направлениям, которые касаются сделки купли-продажи - абсолютно прозрачного соглашения, которое осуществлялоась без моего участия - завода" Кузня на Рыбальском ", - сказал Порошенко.