Порошенко вызвали на допрос в ГБР
11 июля, 2019, 11:24
Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований
Эту информацию подтвердили Еспресо.TV в пресс-службе ГБР.
В ведомстве пока не сообщают детали дела.
Ранее заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов писал в своем Telegram-канале , что Порошенко вызвали по делу об "отмывании доходов и легализации в оффшорах акций завода Кузница на Рыбацком".
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