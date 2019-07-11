Порошенко вызвали на допрос в ГБР

11 июля, 2019, 11:24

Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований

Эту информацию подтвердили Еспресо.TV в пресс-службе ГБР.

В ведомстве пока не сообщают детали дела.

Ранее заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов писал в своем Telegram-канале , что Порошенко вызвали по делу об "отмывании доходов и легализации в оффшорах акций завода Кузница на Рыбацком".