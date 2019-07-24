Порошенко попросил ГБР допросить его раньше, поскольку собрался в долгосрочный отпуск - Труба

24 июля, 2019, 15:43

Об этом сообщил в Telegram директор ГБР Роман Труба.

"Ко мне неожиданно пришел Петр Порошенко - этот факт уже известен СМИ. Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочным отпуском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это было определено следователем", - написал Труба.

Директор ГБР добавил, что Порошенко отказали в переносе допроса из-за загруженности следователей.

"Первое. Если мы говорим о правовом аспекте решения этого вопроса, то адвокаты имели возможность связаться со следователем и с ним напрямую согласовать перенос даты допроса. Для этого не нужно приходить к Директору ГБР. Второе. Я уважаю своих следователей - их время и профессионализм. На каждого следователя у нас более 35 производств. Я не буду вмешиваться в ход досудебного расследования и указывать, когда кого допрашивать. Третье. Я уважаю время свидетелей: мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что так же с уважением он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос ", - написал Труба.