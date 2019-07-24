Порошенко попросил ГБР допросить его раньше, поскольку собрался в долгосрочный отпуск - Труба
Об этом сообщил в Telegram директор ГБР Роман Труба.
"Ко мне неожиданно пришел Петр Порошенко - этот факт уже известен СМИ. Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочным отпуском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это было определено следователем", - написал Труба.
Директор ГБР добавил, что Порошенко отказали в переносе допроса из-за загруженности следователей.
"Первое. Если мы говорим о правовом аспекте решения этого вопроса, то адвокаты имели возможность связаться со следователем и с ним напрямую согласовать перенос даты допроса. Для этого не нужно приходить к Директору ГБР. Второе. Я уважаю своих следователей - их время и профессионализм. На каждого следователя у нас более 35 производств. Я не буду вмешиваться в ход досудебного расследования и указывать, когда кого допрашивать. Третье. Я уважаю время свидетелей: мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что так же с уважением он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос ", - написал Труба.
- Напомним, 11 июля стало известно, что Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР. Порошенко не пришел из-за того, что участвовал в предвыборной агитации.
- Директор ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко повторно вызовут после 21 июля.
- Ранее экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов писал в Telegram-канале , что Порошенко вызвали по делу об "отмывании доходов и легализации в оффшорах акций завода Кузница на Рыбацком".
- 24 июля Порошенко пришел на допрос в ГБР . В ГБР заявили, что не знают, зачем Порошенко пришел в Бюро 24 июля, поскольку допрос запланирован на следующий день.
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