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Espreso.tvОбществоПорошенко попросил ГБР допросить его раньше, поскольку собрался в долгосрочный отпуск - Труба

Порошенко попросил ГБР допросить его раньше, поскольку собрался в долгосрочный отпуск - Труба


фото: Reuters
Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований 24 июля, а не 25, поскольку запланировал длительный отпуск и попросил допросить его раньше

Об этом сообщил в Telegram директор ГБР Роман Труба.

"Ко мне неожиданно пришел Петр Порошенко - этот факт уже известен СМИ. Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочным отпуском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это было определено следователем", - написал Труба.

Директор ГБР добавил, что Порошенко отказали в переносе допроса из-за загруженности следователей.

"Первое. Если мы говорим о правовом аспекте решения этого вопроса, то адвокаты имели возможность связаться со следователем и с ним напрямую согласовать перенос даты допроса. Для этого не нужно приходить к Директору ГБР. Второе. Я уважаю своих следователей - их время и профессионализм. На каждого следователя у нас более 35 производств. Я не буду вмешиваться в ход досудебного расследования и указывать, когда кого допрашивать. Третье. Я уважаю время свидетелей: мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что так же с уважением он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос ", - написал Труба.

  • Напомним, 11 июля стало известно, что Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР. Порошенко не пришел из-за того, что участвовал в предвыборной агитации.
  • Директор ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко повторно вызовут после 21 июля.
  • Ранее экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов писал в Telegram-канале , что Порошенко вызвали по делу об "отмывании доходов и легализации в оффшорах акций завода Кузница на Рыбацком".
  • 24 июля Порошенко пришел на допрос в ГБР . В ГБР заявили, что не знают, зачем Порошенко пришел в Бюро 24 июля, поскольку допрос запланирован на следующий день.
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