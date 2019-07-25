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Espreso.tvОбществоНеизвестные напали на автомобиль Порошенко у ГБР

Неизвестные напали на автомобиль Порошенко у ГБР

У Государственного бюро расследований произошла драка между охраной Порошенко и неизвестными нападавшими

У здания Государственного бюро расследований произошла драка между неизвестными и охраной Петра Порошенко, сообщает корреспонд Еспресо.TV Юрий Чмиль с места событий.

По его словам, Петр Порошенко вышел после допроса из здания ГБР и сел в машину. В то время как автомобиль тронулся с места, на капот прыгнул агрессивно настроенный мужчина. Вмешалась охрана пятого президента и началась драка. К неизвестному нападавшему присоединились еще двое.

В итоге нападавшие, по словам корреспондента, скрылись. На месте их задержать не удалось.

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