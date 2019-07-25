Труба: Порошенко не сможет прийти на допрос в ГБР, мы даем экс-президенту третий шанс

25 июля, 2019, 15:02

Адвокаты Петра Порошенко прислали заявление в ГБР с сообщением о том, что экс-президент не сможет в четверг, 25 июля, прийти на допрос

Об этом директор ГБР Роман Труба написал в своем Telegram-канале .

Адвокаты также просили перенести допрос на несколько недель.

"Согласно УПК, если дважды свидетель не является на допрос, мы можем применить принудительный привод. Но на этот раз мы даем экс-президенту третий шанс - достойно прийти на допрос и предоставить показания", - написал Труба.

Директор ГБР отметил, что Петра Порошенко ждут через 2 недели - 8 августа.

"Если и дальше будут появляться" уважительные причины "для переноса этой даты, будем выполнять нормы УПК и применять привод. Но я надеюсь, что Петр Алексеевич будет соблюдать закон, в конце концов - это в его интересах", - добавил глава бюро.