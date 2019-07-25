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Espreso.tvОбществоТруба: Порошенко не сможет прийти на допрос в ГБР, мы даем экс-президенту третий шанс

Труба: Порошенко не сможет прийти на допрос в ГБР, мы даем экс-президенту третий шанс

Адвокаты Петра Порошенко прислали заявление в ГБР с сообщением о том, что экс-президент не сможет в четверг, 25 июля, прийти на допрос

Об этом директор ГБР Роман Труба написал в своем Telegram-канале .

Адвокаты также просили перенести допрос на несколько недель.

"Согласно УПК, если дважды свидетель не является на допрос, мы можем применить принудительный привод. Но на этот раз мы даем экс-президенту третий шанс - достойно прийти на допрос и предоставить показания", - написал Труба.

Директор ГБР отметил, что Петра Порошенко ждут через 2 недели - 8 августа.

"Если и дальше будут появляться" уважительные причины "для переноса этой даты, будем выполнять нормы УПК и применять привод. Но я надеюсь, что Петр Алексеевич будет соблюдать закон, в конце концов - это в его интересах", - добавил глава бюро.

  • 11 июля стало известно, что Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР. Порошенко не пришел из-за того, что участвовал в предвыборной агитации.
  • Директор ГБР Роман Труба сообщил , что Порошенко повторно вызовут после 21 июля.
  • Экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов писал в Telegram-канале , что Порошенко вызвали по делу об "отмывании доходов и легализации в оффшорах акций завода Кузница на Рыбацком".
  • 24 июля Порошенко пришел на допрос в ГБР . В ГБР заявили, что не знают, зачем Порошенко пришел , поскольку допрос запланирован на следующий день - 25 июля.
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