Порошенко приехал на допрос в ГБР

25 июля, 2019, 15:22

Об этом сообщил с места событий корреспондент Еспресо.TV Юрий Чмиль.

После непродолжительного общения с журналистами Порошенко зашел в здание.

Пятый президент Украины приехал на допрос в ГБР примерно через полчаса после того, как директор Бюро Роман Труба заявил, что Порошенко не сможет явиться на допрос 25 июля.

Напомним, 11 июля стало известно, что Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР. Порошенко не пришел в назначенную дату, поскольку участвовал в предвыборной агитации.

Директор ГБР Роман Труба сообщил , что Порошенко повторно вызовут после 21 июля.

Ранее экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов писал в Telegram-канале , что Порошенко вызвали по делу об "отмывании доходов и легализации в оффшорах акций завода" Кузница на Рыбацком ".

24 июля Порошенко пришел на допрос в ГБР . В ГБР заявили, что не знают, зачем Порошенко пришел в Бюро 24 июля, поскольку допрос запланирован на следующий день.

Директор ГБР Роман Труба сообщил , что Петр Порошенко пришел раньше, поскольку запланировал отпуск и попросил допросить его 24 числа. В просьбе провести допрос ранее пятом президенту страны отказали.

В "ЕС" заявили, что в ГБР не запланировано на 25 июля никаких действий по Порошенко.