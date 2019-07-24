В ГБР не знают, зачем Порошенко пришел в Бюро в среду
24 июля, 2019, 15:33
24 июля пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос, но там не знают, зачем
Об этом сообщает Общественное.
"Порошенко действительно пришел в ГБР. Он сейчас находится здесь, хотя мы пока не знаем, с какой целью. Допрос запланирован на завтра. Детали сообщим позже", - сказала пресс-секретарь Анжелика Иванова.
Пока неизвестно, по какому делу должен быть допрос.
- Заметим, на прошлой неделе Порошенко должен был прийти на допрос по делу о неуплате налогов с продажи акций компании "Кузница на Рыбацком" олигарху Тигипко.
- 24 июля Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.
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