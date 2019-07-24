В ГБР не знают, зачем Порошенко пришел в Бюро в среду

24 июля, 2019, 15:33

Об этом сообщает Общественное.

"Порошенко действительно пришел в ГБР. Он сейчас находится здесь, хотя мы пока не знаем, с какой целью. Допрос запланирован на завтра. Детали сообщим позже", - сказала пресс-секретарь Анжелика Иванова.

Пока неизвестно, по какому делу должен быть допрос.