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Espreso.tvОбществоВ ГБР не знают, зачем Порошенко пришел в Бюро в среду

В ГБР не знают, зачем Порошенко пришел в Бюро в среду


фото: 5.ua
24 июля пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос, но там не знают, зачем

Об этом сообщает Общественное.

"Порошенко действительно пришел в ГБР. Он сейчас находится здесь, хотя мы пока не знаем, с какой целью. Допрос запланирован на завтра. Детали сообщим позже", - сказала пресс-секретарь Анжелика Иванова.

Пока неизвестно, по какому делу должен быть допрос.

  • Заметим, на прошлой неделе Порошенко должен был прийти на допрос по делу о неуплате налогов с продажи акций компании "Кузница на Рыбацком" олигарху Тигипко.
  • 24 июля Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.
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