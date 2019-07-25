Порошенко: предоставленную ГБР информацию сливают Портнову и России

25 июля, 2019, 18:08

Об этом Порошенко сказал после допроса в ГБР, передает Еспресо.TV .

"Мы также обеспокоены, что происходит постоянная утечка каждого материала, который получает ГБР, в адрес господина Портнова и не только. Мы не исключаем, что подобные материалы вытекают за пределы Украины в сторону РФ", - сказал Порошенко.

Пятый президент Украины также заявил о готовности судиться, если не возбудят дело против Портнова за заведомо ложное сообщение о преступлении.

"Если ГБР будет предвзято относиться и не будет возбуждать дело против Портнова за заведомо ложное сообщение о преступлении, мы будем искать правду для защиты страны. Речь не идет о защите Порошенко, речь идет о защите Украины в суде", - добавил Порошенко.

При этом Порошенко подчеркнул, что никакого уголовного производства в отношении него не осуществляется.

"Мы получили еще раз заверения, что никакого уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует", - сказал Порошенко.