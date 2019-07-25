//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПорошенко: предоставленную ГБР информацию сливают Портнову и России

Порошенко: предоставленную ГБР информацию сливают Портнову и России

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что все предоставленные Государственному бюро расследований материалы поступают экс-заместителю главы АП времен Виктора Януковича Андрею Портнову и, возможно, в Россию

Об этом Порошенко сказал после допроса в ГБР, передает Еспресо.TV .

"Мы также обеспокоены, что происходит постоянная утечка каждого материала, который получает ГБР, в адрес господина Портнова и не только. Мы не исключаем, что подобные материалы вытекают за пределы Украины в сторону РФ", - сказал Порошенко.

Пятый президент Украины также заявил о готовности судиться, если не возбудят дело против Портнова за заведомо ложное сообщение о преступлении.

"Если ГБР будет предвзято относиться и не будет возбуждать дело против Портнова за заведомо ложное сообщение о преступлении, мы будем искать правду для защиты страны. Речь не идет о защите Порошенко, речь идет о защите Украины в суде", - добавил Порошенко.

При этом Порошенко подчеркнул, что никакого уголовного производства в отношении него не осуществляется.

"Мы получили еще раз заверения, что никакого уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует", - сказал Порошенко.

  • Напомним, 11 июля стало известно, что Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР. Порошенко не пришел в назначенную дату, поскольку участвовал в предвыборной агитации.
  • Директор ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко повторно вызовут после 21 июля.
  • Ранее экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов писал в Telegram-канале, что Порошенко вызвали по делу об "отмывании доходов и легализации в оффшорах акций завода "Кузня на Рыбальском".
  • 24 июля Порошенко пришел на допрос в ГБР. В ГБР заявили, что не знают, зачем Порошенко пришел в Бюро 24 июля, поскольку допрос запланирован на следующий день.
  • Директор ГБР Роман Труба сообщил, что Петр Порошенко пришел раньше, поскольку запланировал отпуск и попросил допросить его 24 числа. В просьбе провести допрос ранее пятом президенту страны отказали.
  • В "ЕС" заявили, что в ГБР не запланировано на 25 июля никаких действий по Порошенко.
  • Директор Бюро Роман Труба заявил, что Порошенко не сможет явиться на допрос 25 июля.
  • Примерно через полчаса после заявления Трубы Порошенко приехал в ГБР.
  • Порошенко заявил, что ГБР "представляет" экс-заместитель главы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов в телеграмм-канале.
  • Директор ГБР Роман Труба заявил, что во время допроса Порошенко вручили повестку на следующий допрос.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 июля, 2019 четверг

больше новостей

25 июля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать