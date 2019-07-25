Порошенко: предоставленную ГБР информацию сливают Портнову и России
Об этом Порошенко сказал после допроса в ГБР, передает Еспресо.TV .
"Мы также обеспокоены, что происходит постоянная утечка каждого материала, который получает ГБР, в адрес господина Портнова и не только. Мы не исключаем, что подобные материалы вытекают за пределы Украины в сторону РФ", - сказал Порошенко.
Пятый президент Украины также заявил о готовности судиться, если не возбудят дело против Портнова за заведомо ложное сообщение о преступлении.
"Если ГБР будет предвзято относиться и не будет возбуждать дело против Портнова за заведомо ложное сообщение о преступлении, мы будем искать правду для защиты страны. Речь не идет о защите Порошенко, речь идет о защите Украины в суде", - добавил Порошенко.
При этом Порошенко подчеркнул, что никакого уголовного производства в отношении него не осуществляется.
"Мы получили еще раз заверения, что никакого уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует", - сказал Порошенко.
- Напомним, 11 июля стало известно, что Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР. Порошенко не пришел в назначенную дату, поскольку участвовал в предвыборной агитации.
- Директор ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко повторно вызовут после 21 июля.
- Ранее экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов писал в Telegram-канале, что Порошенко вызвали по делу об "отмывании доходов и легализации в оффшорах акций завода "Кузня на Рыбальском".
- 24 июля Порошенко пришел на допрос в ГБР. В ГБР заявили, что не знают, зачем Порошенко пришел в Бюро 24 июля, поскольку допрос запланирован на следующий день.
- Директор ГБР Роман Труба сообщил, что Петр Порошенко пришел раньше, поскольку запланировал отпуск и попросил допросить его 24 числа. В просьбе провести допрос ранее пятом президенту страны отказали.
- В "ЕС" заявили, что в ГБР не запланировано на 25 июля никаких действий по Порошенко.
- Директор Бюро Роман Труба заявил, что Порошенко не сможет явиться на допрос 25 июля.
- Примерно через полчаса после заявления Трубы Порошенко приехал в ГБР.
- Порошенко заявил, что ГБР "представляет" экс-заместитель главы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов в телеграмм-канале.
- Директор ГБР Роман Труба заявил, что во время допроса Порошенко вручили повестку на следующий допрос.
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