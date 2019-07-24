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Espreso.tvОбществоПорошенко пришел на допрос в ГБР, - СМИ

Порошенко пришел на допрос в ГБР, - СМИ


фото: facebook
Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований

Об этом сообщает Украинская правда .

Напомним, 11 июля стало известно, что Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР. Однако он не пришел из-за того, что участвовал в предвыборной агитации.

Тогда директор ГБР Роман Труба сообщил , что Порошенко повторно вызовут после 21 июля.

Ранее заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов писал в своем Telegram-канале , что Порошенко вызвали по делу об "отмывании доходов и легализации в оффшорах акций завода Кузница на Рыбацком".

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