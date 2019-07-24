Порошенко пришел на допрос в ГБР, - СМИ
24 июля, 2019, 14:27
Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований
Об этом сообщает Украинская правда .
Напомним, 11 июля стало известно, что Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР. Однако он не пришел из-за того, что участвовал в предвыборной агитации.
Тогда директор ГБР Роман Труба сообщил , что Порошенко повторно вызовут после 21 июля.
Ранее заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов писал в своем Telegram-канале , что Порошенко вызвали по делу об "отмывании доходов и легализации в оффшорах акций завода Кузница на Рыбацком".
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