Порошенко пришел на допрос в ГБР, - СМИ

24 июля, 2019, 14:27

Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований

Об этом сообщает Украинская правда .

Напомним, 11 июля стало известно, что Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР. Однако он не пришел из-за того, что участвовал в предвыборной агитации.

Тогда директор ГБР Роман Труба сообщил , что Порошенко повторно вызовут после 21 июля.

Ранее заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов писал в своем Telegram-канале , что Порошенко вызвали по делу об "отмывании доходов и легализации в оффшорах акций завода Кузница на Рыбацком".