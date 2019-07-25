Допрос Порошенко в ГБР: пятому президенту Украины вручили новую повестку

25 июля, 2019, 17:54

Пятом президенту Украины Петру Порошенко во время допроса в Государственном бюро расследований вручили повестку на следующий допрос

Об этом сообщил в Telegram директор ГБР Роман Труба.

"Первый допрос состоялся. На очереди - другие, повестку Петр Порошенко уже получил", - написал Труба.

Директор ГБР также призвал участников процесса к конструктивному сотрудничеству, чтобы "снизить политический градус и работать исключительно в правовой плоскости".