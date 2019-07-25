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Espreso.tvОбществоДопрос Порошенко в ГБР: пятому президенту Украины вручили новую повестку

Допрос Порошенко в ГБР: пятому президенту Украины вручили новую повестку

Пятом президенту Украины Петру Порошенко во время допроса в Государственном бюро расследований вручили повестку на следующий допрос

Об этом сообщил в Telegram директор ГБР Роман Труба.

"Первый допрос состоялся. На очереди - другие, повестку Петр Порошенко уже получил", - написал Труба.

Директор ГБР также призвал участников процесса к конструктивному сотрудничеству, чтобы "снизить политический градус и работать исключительно в правовой плоскости".

  • Напомним, 11 июля стало известно, что Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР. Порошенко не пришел в назначенную дату, поскольку участвовал в предвыборной агитации.
  • Директор ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко повторно вызовут после 21 июля.
  • Ранее экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов писал в Telegram-канале, что Порошенко вызвали по делу об "отмывании доходов и легализации в оффшорах акций завода "Кузня на Рыбальском".
  • 24 июля Порошенко пришел на допрос в ГБР. В ГБР заявили, что не знают, зачем Порошенко пришел в Бюро 24 июля, поскольку допрос запланирован на следующий день.
  • Директор ГБР Роман Труба сообщил, что Петр Порошенко пришел раньше, поскольку запланировал отпуск и попросил допросить его 24 числа. В просьбе провести допрос ранее пятом президенту страны отказали.
  • В "ЕС" заявили, что в ГБР не запланировано на 25 июля никаких действий по Порошенко.
  • Директор Бюро Роман Труба заявил, что Порошенко не сможет явиться на допрос 25 июля.
  • Примерно через полчаса после заявления Трубы Порошенко приехал в ГБР.
  • Порошенко заявил, что ГБР "представляет" экс-заместитель главы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов в телеграмм-канале.
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