В "ЕС" заявили, что в ГБР не запланировано на 25 июля никаких действий в отношении Порошенко

24 июля, 2019, 16:52

Об этом сообщили на сайте политсилы.

"Целью визита была готовность ответить на все вопросы следователей. Однако следователи оказались не подготовленными к общению с пятым Президентом Украины ", - говорится в сообщении.

"Вместе с тем в ГБР подтвердили, что никаких производств в отношении Петра Порошенко не существует", - написала пресс-служба.

Адвокат Петра Порошенко сказал, что Андрей Портнов должен ответить за утечку информации из ГБР и ложные сообщения о преступлениях.

Кроме того, "в ходе беседы в ГБР адвокатом Петра Порошенко была отмечена необходимость ответственности бывшего соратника Виктора Януковича Андрея Портнова относительно постоянной утечки информации из Государственного бюро расследований и заведомо ложных сообщенияй о преступлении".

"Никаких следственных действий в отношении Петра Порошенко в ГБР на 25 июля не запланировано".