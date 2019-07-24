В "ЕС" заявили, что в ГБР не запланировано на 25 июля никаких действий в отношении Порошенко
Об этом сообщили на сайте политсилы.
"Целью визита была готовность ответить на все вопросы следователей. Однако следователи оказались не подготовленными к общению с пятым Президентом Украины ", - говорится в сообщении.
"Вместе с тем в ГБР подтвердили, что никаких производств в отношении Петра Порошенко не существует", - написала пресс-служба.
Адвокат Петра Порошенко сказал, что Андрей Портнов должен ответить за утечку информации из ГБР и ложные сообщения о преступлениях.
Кроме того, "в ходе беседы в ГБР адвокатом Петра Порошенко была отмечена необходимость ответственности бывшего соратника Виктора Януковича Андрея Портнова относительно постоянной утечки информации из Государственного бюро расследований и заведомо ложных сообщенияй о преступлении".
"Никаких следственных действий в отношении Петра Порошенко в ГБР на 25 июля не запланировано".
- Напомним, 11 июля стало известно, что Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР. Порошенко не пришел из-за того, что участвовал в предвыборной агитации.
- Директор ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко повторно вызовут после 21 июля.
- Ранее экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов писал в Telegram-канале, что Порошенко вызвали по делу об "отмывании доходов и легализации в оффшорах акций завода Кузница на Рыбацком".
- 24 июля Порошенко пришел на допрос в ГБР . В ГБР заявили, что не знают, зачем Порошенко пришел в Бюро 24 июля, поскольку допрос запланирован на следующий день.
- Порошенко пришел в ГБР 24 июля, а не 25, поскольку запланировал длительный отпуск и попросил допросить его раньше.
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