"Не получил ни одного приглашения": Порошенко заявил, что ГБР "представляет" Портнов в телеграмм-канале
Об этом Порошенко сказал во время общения с журналистами перед входом в ГБР, передает с места событий корреспондент Еспресо.TV Юрий Чмиль.
"Несмотря на то, что ни я, ни мои представители ни разу не получали ни одного документа с приглашением, мы общаемся исключительно с телеграмм-каналом господина Портнова, который у нас является "представителем" ГБР, несмотря на то, что сегодня была международная встреча у меня назначена на 15:00, я вынужден был перенести международную встречу и реагировать на те инсинуации, которые запускает и господин Портнов, и отдельные представители ГБР, и сегодня явиться сюда для того, чтобы полностью опровергнуть потуги Портнова и его соратников из РФ дискредитировать Украину. У них это точно не получится ", - сказал Порошенко.
- Напомним, 11 июля стало известно, что Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР. Порошенко не пришел в назначенную дату, поскольку участвовал в предвыборной агитации.
- Директор ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко повторно вызовут после 21 июля.
- Ранее экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов писал в Telegram-канале, что Порошенко вызвали по делу об "отмывании доходов и легализации в оффшорах акций завода" Кузня на Рыбальском".
- 24 июля Порошенко пришел на допрос в ГБР. В ГБР заявили, что не знают, зачем Порошенко пришел в Бюро 24 июля, поскольку допрос запланирован на следующий день.
- Директор ГБР Роман Труба сообщил, что Петр Порошенко пришел раньше, поскольку запланировал отпуск и попросил допросить его 24 числа. В просьбе провести допрос ранее пятому президенту страны отказали.
- В "ЕС" заявили, что в ГБР не запланировано на 25 июля никаких действий по Порошенко.
- Директор Бюро Роман Труба заявил, что Порошенко не сможет явиться на допрос 25 июля.
- Примерно через полчаса после заявления Трубы Порошенко приехал в ГБР.
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