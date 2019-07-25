"Не получил ни одного приглашения": Порошенко заявил, что ГБР "представляет" Портнов в телеграмм-канале

25 июля, 2019, 16:23

Об этом Порошенко сказал во время общения с журналистами перед входом в ГБР, передает с места событий корреспондент Еспресо.TV Юрий Чмиль.

"Несмотря на то, что ни я, ни мои представители ни разу не получали ни одного документа с приглашением, мы общаемся исключительно с телеграмм-каналом господина Портнова, который у нас является "представителем" ГБР, несмотря на то, что сегодня была международная встреча у меня назначена на 15:00, я вынужден был перенести международную встречу и реагировать на те инсинуации, которые запускает и господин Портнов, и отдельные представители ГБР, и сегодня явиться сюда для того, чтобы полностью опровергнуть потуги Портнова и его соратников из РФ дискредитировать Украину. У них это точно не получится ", - сказал Порошенко.