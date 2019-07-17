//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ ГБР сказали, когда будут вызывать Порошенко на допрос в следующий раз

В ГБР сказали, когда будут вызывать Порошенко на допрос в следующий раз


фото: dbr.gov.ua
Адвокаты экс-президента сообщили, что Порошенко не может явиться на допрос сегодня в связи с тем, что пятый глава государства принимает участие в предвыборной агитации

Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба во время брифинга, передает Еспресо.TV

"ГБР не влияет ни на какие политические процессы, мы вне политики. Уголовный процесс - это определенная совокупность последовательных следственных действий. Мы не раз в этом уголовном производстве вызывали экс-президента страны. Для этого необходимо было провести следственные действия, выемки, допросы других свидетелей. Это были проведено и у нас были все основания для того, чтобы выяснить позицию экс-президента страны. Именно поэтому он был вызван сегодня", - отметил Труба.

Он сообщил, что в ГБР поступило обращение адвокатов Петра Порошенко о том, что он не может явиться на допрос в связи с тем, что участвует в предвыборной агитации. И в связи с этим адвокаты просят перенести его допросы на время после 21 июля 2019 г.

"Мы, конечно, пойдем навстречу, и следующий вызов состоится после 21 июля 2019 г.", - добавил Труба.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 июля, 2019 среда

больше новостей

17 июля, 2019 среда

16 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать