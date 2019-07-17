В ГБР сказали, когда будут вызывать Порошенко на допрос в следующий раз
Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба во время брифинга, передает Еспресо.TV
"ГБР не влияет ни на какие политические процессы, мы вне политики. Уголовный процесс - это определенная совокупность последовательных следственных действий. Мы не раз в этом уголовном производстве вызывали экс-президента страны. Для этого необходимо было провести следственные действия, выемки, допросы других свидетелей. Это были проведено и у нас были все основания для того, чтобы выяснить позицию экс-президента страны. Именно поэтому он был вызван сегодня", - отметил Труба.
Он сообщил, что в ГБР поступило обращение адвокатов Петра Порошенко о том, что он не может явиться на допрос в связи с тем, что участвует в предвыборной агитации. И в связи с этим адвокаты просят перенести его допросы на время после 21 июля 2019 г.
"Мы, конечно, пойдем навстречу, и следующий вызов состоится после 21 июля 2019 г.", - добавил Труба.
- 11 июля стало известно, что Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований
- Также появилась копия повестки на допрос от Государственного бюро расследований бывшему президенту Петру Порошенко
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