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Espreso.tvОбщество"Не напишу заявления об отставке": Аваков прокомментировал убийство 5-летнего мальчика

"Не напишу заявления об отставке": Аваков прокомментировал убийство 5-летнего мальчика

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не будет подавать в отставку на фоне вероятного убийства полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова

Об этом Аваков заявил журналистам, отвечая на вопрос об отставке председателя Нацполиции Сергея Князева, передает Еспресо.TV .

"Я не считаю, что глава полиции Князев должен уходить в отставку. Он хорошо работает и делает все, что от него зависит. Я тоже не напишу заявку об отставке. Но мою отставку может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий", - сказал Аваков.

Аваков отказался комментировать ход следствия, однако заявил о 5 подозреваемых по делу - 4 мужчин и женщину, которая спрятала оружие. При этом министр назвал оружие ружьем.

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