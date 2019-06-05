"Не напишу заявления об отставке": Аваков прокомментировал убийство 5-летнего мальчика
5 июня, 2019, 14:08
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не будет подавать в отставку на фоне вероятного убийства полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова
Об этом Аваков заявил журналистам, отвечая на вопрос об отставке председателя Нацполиции Сергея Князева, передает Еспресо.TV .
"Я не считаю, что глава полиции Князев должен уходить в отставку. Он хорошо работает и делает все, что от него зависит. Я тоже не напишу заявку об отставке. Но мою отставку может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий", - сказал Аваков.
Аваков отказался комментировать ход следствия, однако заявил о 5 подозреваемых по делу - 4 мужчин и женщину, которая спрятала оружие. При этом министр назвал оружие ружьем.
- Напомним, 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с огнестрельным ранением головы. Врачами было зафиксировано у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговую травму .
- Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой . 2 июня эти полицейские были задержаны, им сообщили о подозрении в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
- 3 июня раненый полицейскими мальчик умер . Подозрение переквалифицировали на "умышленное убийство".
- Глава полиции Киевщины Ценов ушел с поста , попросив перевести его служить в зону ООС.
- Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что подозреваемым грозит пожизненное заключение .
- Голосеевский райсуд Киева арестовал на 2 месяца сержанта Нацполиции Владимира Петровке и лейтенанта Нацполиции Ивана Приходько, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.
- Следствие предполагает, что мальчика мог застрелить сын одного из полицейских .
- У здания МВД в Киеве прошли акции протеста , а в Переяславе-Хмельницком участок полиции забросали файерами .
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