Стрельбу по ребенку переквалифицировали на убийство

3 июня, 2019, 21:15

Подозрение полицейским, которые стреляли в ребенка в Переяслав-Хмельницком, переквалифицирвали на умышленное убийство

Об этом в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры меняют подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления на 2 ч. Ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)

Подозрения будут завтра вручены двум полицейским в Голосеевском суде Киева утром в 09:00, где им будет избираться мера пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.