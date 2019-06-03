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Espreso.tvОбществоСтрельбу по ребенку переквалифицировали на убийство

Стрельбу по ребенку переквалифицировали на убийство

Подозрение полицейским, которые стреляли в ребенка в Переяслав-Хмельницком, переквалифицирвали на умышленное убийство

Об этом в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры меняют подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления на 2 ч. Ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)

Подозрения будут завтра вручены двум полицейским в Голосеевском суде Киева утром в 09:00, где им будет избираться мера пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

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