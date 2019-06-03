Стрельбу по ребенку переквалифицировали на убийство
3 июня, 2019, 21:15
Подозрение полицейским, которые стреляли в ребенка в Переяслав-Хмельницком, переквалифицирвали на умышленное убийство
Об этом в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.
Прокуроры Киевской областной прокуратуры меняют подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления на 2 ч. Ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)
Подозрения будут завтра вручены двум полицейским в Голосеевском суде Киева утром в 09:00, где им будет избираться мера пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.
- Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой.
- 2 июня двое полицейских, подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика в голову в Переяслав-Хмельницком, были задержаны.
- Полицейским было сообщено о подозрении.
- 3 июня в больнице Киева умер 5-летний мальчик, в которого вероятно стреляли пьяные полицейские.
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