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Espreso.tvОбществоБезнаказанность убивает: В Переяславе-Хмельницком участок полиции забросали файерами

Безнаказанность убивает: В Переяславе-Хмельницком участок полиции забросали файерами

В Переяславе-Хмельницком пикетируют горотдел полиции, местные жгут шины и бросают на помещение файеры

Об этом сообщают Vlad Krasinskiy и Tim Zlatin в Facebook со ссылкой на местных жителей.

В Переяславе-Хмельницком под стенами горотдела полиции в 20:00 началась акция протеста против произвола местных полицейских.

Местные жители жгут шины под зданием горотдела полиции, обкидуют здание полиции файерами.

Люди скандируют: "Полиция убивает, Аваков покрывает".

К пикетчикам вышел в.и.о. начальника местной полиции Андрей Медуница, он выразил слова соболезнования семье погибших.

Местные люди возмутились, что перед участком нет даже лампадки.

В то же время, вновь назначенный руководитель сообщил, что установленно место преступления.

Отмечается, что полицейские праздновали свое повышение, которое закончилось пьянством и стрельбой по бутылкам.

 

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