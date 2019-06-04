Безнаказанность убивает: В Переяславе-Хмельницком участок полиции забросали файерами
Об этом сообщают Vlad Krasinskiy и Tim Zlatin в Facebook со ссылкой на местных жителей.
В Переяславе-Хмельницком под стенами горотдела полиции в 20:00 началась акция протеста против произвола местных полицейских.
Местные жители жгут шины под зданием горотдела полиции, обкидуют здание полиции файерами.
Люди скандируют: "Полиция убивает, Аваков покрывает".
К пикетчикам вышел в.и.о. начальника местной полиции Андрей Медуница, он выразил слова соболезнования семье погибших.
Местные люди возмутились, что перед участком нет даже лампадки.
В то же время, вновь назначенный руководитель сообщил, что установленно место преступления.
Отмечается, что полицейские праздновали свое повышение, которое закончилось пьянством и стрельбой по бутылкам.
- Напомним, 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с огнестрельным ранением головы. Врачами было зафиксировано у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговую травму .
- Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой. 2 июня этих полицейских задержали. Им сообщили о подозрении в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
- 3 июня раненный полицейскими мальчик умер. Подозрение переквалифицировали на "умышленное убийство".
- Подозреваемым грозит пожизненное заключение.
- 4 июня глава МВД Арсен Аваков встретился с семьей погибшего мальчика, пообещал помощь и контроль за расследованием.
- В Киеве под зданием МВД Украины, на улице Богомольца, проходит акция "Безнаказанность убивает" , требуют отставки Авакова и справедливого наказания.