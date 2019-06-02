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Espreso.tvКриминалПолицейским, которые ранили 5-летнего мальчика, сообщили о подозрении

Полицейским, которые ранили 5-летнего мальчика, сообщили о подозрении


фото: ukrinform.ua
Двум полицейским из Переяслава-Хмельницкого, которые ранили 5-летнего мальчика, сообщено о подозрении

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"При процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области сегодня, 2 июня, следователем Государственного бюро расследований двум полицейским сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц ", - говорится в сообщении.

Установлено, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки. В дальнейшем договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлических банках и других предметах, которые были расположены в месте, где могли находиться люди. В результате осуществления выстрелов попали в мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские. В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение.

Прокуратурой готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста содержания под стражей и отстранения от должностей.

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