Полицейским, которые ранили 5-летнего мальчика, сообщили о подозрении
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
"При процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области сегодня, 2 июня, следователем Государственного бюро расследований двум полицейским сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц ", - говорится в сообщении.
Установлено, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки. В дальнейшем договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлических банках и других предметах, которые были расположены в месте, где могли находиться люди. В результате осуществления выстрелов попали в мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские. В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение.
Прокуратурой готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста содержания под стражей и отстранения от должностей.
- Как сообщалось, в субботу, 1 июня, в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Врачами было зафиксировано у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговая травму .
- Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой.
- 2 июня двое полицейских, подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика в голову в Переяслав-Хмельницком, задержаны.