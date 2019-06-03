Умер 5-летний мальчик, у которого вероятно стреляли полицейские

3 июня, 2019, 19:24

В больнице Киева умер 5-летний мальчик, в которого вероятно стреляли пьяные полицейские

Об этом со ссылкой на врачей сообщает 24 канал.

В субботу, 1 июня, в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Врачами было зафиксировано у него тяжелое ранение, открытая черепно-мозговая травма.