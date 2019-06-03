Умер 5-летний мальчик, у которого вероятно стреляли полицейские
3 июня, 2019, 19:24
В больнице Киева умер 5-летний мальчик, в которого вероятно стреляли пьяные полицейские
Об этом со ссылкой на врачей сообщает 24 канал.
В субботу, 1 июня, в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Врачами было зафиксировано у него тяжелое ранение, открытая черепно-мозговая травма.
- Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой.
- 2 июня двое полицейских, подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика в голову в Переяслав-Хмельницком, были задержаны.
- Полицейским было сообщено о подозрении.