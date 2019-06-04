Безнаказанность убивает: у МВД продолжается акция протеста
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Под здание МВД Украины пришли сотни людей, которые возмущены ужасным случаем, когда полицейские застрелили 5-летнего мальчика.
Отмечается, что у центрального входа в МВД раздаются детские колыбельные, люди несут цветы и детские игрушки.
Кроме рядовых киевлян, в акции принимают участие представители общественных организаций, в том числе бывшего Нацкорпуса, которые теперь называют себя: "Вещественное доказательство".
Отмечается, что общественные активисты требуют отставки министра Авакова и справедливого наказания для "этих нелюдей в погонах".
Сейчас у МВД находится более 100 человек.
Количество людей ежеминутно увеличивается, в то же время МВД усилило меры безопасности у здания.
- Напомним, 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с огнестрельным ранением головы. Врачами было зафиксировано у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговую травму .
- Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой . 2 июня этих полицейских задержали. Им сообщили о подозрении в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
- 3 июня раненный полицейскими мальчик умер. Подозрение переквалифицировали на "умышленное убийство".
- Подозреваемым грозит пожизненное заключение.
- 4 июня глава МВД Арсен Аваков встретился с семьей погибшего мальчика, пообещал помощь и контроль за расследованием.