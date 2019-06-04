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Espreso.tvОбществоБезнаказанность убивает: у МВД продолжается акция протеста

Безнаказанность убивает: у МВД продолжается акция протеста

В Киеве под зданием МВД Украины, на улице Богомольца, проходит акция "Безнаказанность убивает"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Под здание МВД Украины пришли сотни людей, которые возмущены ужасным случаем, когда полицейские застрелили 5-летнего мальчика.

Отмечается, что у центрального входа в МВД раздаются детские колыбельные, люди несут цветы и детские игрушки.

Кроме рядовых киевлян, в акции принимают участие представители общественных организаций, в том числе бывшего Нацкорпуса, которые теперь называют себя: "Вещественное доказательство".

Отмечается, что общественные активисты требуют отставки министра Авакова и справедливого наказания для "этих нелюдей в погонах".

Сейчас у МВД находится более 100 человек.

Количество людей ежеминутно увеличивается, в то же время МВД усилило меры безопасности у здания.

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