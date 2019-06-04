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Espreso.tvОбществоУбийство полицейскими 5-летнего мальчика: подозреваемым грозит пожизненное - Сарган

Убийство полицейскими 5-летнего мальчика: подозреваемым грозит пожизненное - Сарган


фото: censor.net
Старшему сержанту Владимиру Петровцу и лейтенанту Ивану Приходько, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, грозит пожизненное лишение свободы

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Действия сотрудников полиции прокуратура квалифицировала по п.2, п.12 ч.2 ст.115 УК (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ч.4. 296 УК (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

Отмечается, что Голосеевский райсуд Киева рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

За указанные преступления подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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