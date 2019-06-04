Убийство полицейскими 5-летнего мальчика: подозреваемым грозит пожизненное - Сарган
4 июня, 2019, 10:44
Старшему сержанту Владимиру Петровцу и лейтенанту Ивану Приходько, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, грозит пожизненное лишение свободы
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.
Действия сотрудников полиции прокуратура квалифицировала по п.2, п.12 ч.2 ст.115 УК (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ч.4. 296 УК (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).
Отмечается, что Голосеевский райсуд Киева рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
За указанные преступления подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
- В субботу, 1 июня, в городе Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Врачами было зафиксировано у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговую травму .
- Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой .
- 2 июня эти полицейские были задержаны.
- Им сообщили о подозрении .
- 3 июня ранен мальчик умер .
- Дело переквалифицировали на "умышленное убийство".