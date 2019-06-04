Убитого в Переяславе-Хмельницком мальчика мог застрелить сын одного из полицейских, - следствие
4 июня, 2019, 14:05
Следователи проверяют версию, что выстрелить мог 14-летний сын подозреваемого полицейского Владимира Петровца
Об этом сообщил следователь во время судебного заседания, передает Громадское.
Отмечается, что, по версии следствия, в доме Петровца, где отдыхали подозреваемые, кроме взрослых были также дети.
В том числе и 14-летний сын Петровца, который также, вероятно, стрелял из оружия.
Напомним, что суд арестовал на 2 месяца обоих полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика.
- 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с огнестрельным ранением головы. Врачами было зафиксировано у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговую травму .
- Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой . 2 июня этих полицейских задержали. Им сообщили о подозрении в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
- 3 июня раненный полицейскими мальчик умер . Подозрение переквалифицировали на "умышленное убийство".
- Подозреваемым грозит пожизненное заключение .