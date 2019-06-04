Убитого в Переяславе-Хмельницком мальчика мог застрелить сын одного из полицейских, - следствие

4 июня, 2019, 14:05

Следователи проверяют версию, что выстрелить мог 14-летний сын подозреваемого полицейского Владимира Петровца

Об этом сообщил следователь во время судебного заседания, передает Громадское.

Отмечается, что, по версии следствия, в доме Петровца, где отдыхали подозреваемые, кроме взрослых были также дети.

В том числе и 14-летний сын Петровца, который также, вероятно, стрелял из оружия.

Напомним, что суд арестовал на 2 месяца обоих полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика.