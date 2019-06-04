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Espreso.tvОбществоУбитого в Переяславе-Хмельницком мальчика мог застрелить сын одного из полицейских, - следствие

Убитого в Переяславе-Хмельницком мальчика мог застрелить сын одного из полицейских, - следствие


фото: vgorode
Следователи проверяют версию, что выстрелить мог 14-летний сын подозреваемого полицейского Владимира Петровца

Об этом сообщил следователь во время судебного заседания, передает Громадское.

Отмечается, что, по версии следствия, в доме Петровца, где отдыхали подозреваемые, кроме взрослых были также дети.

В том числе и 14-летний сын Петровца, который также, вероятно, стрелял из оружия.

Напомним, что суд арестовал на 2 месяца обоих полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика.

 

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