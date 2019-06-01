На Киевщине 5-летний мальчик получил огнестрельное ранение в голову
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства в городе Переяслав-Хмельницкий. Сейчас мальчик находится в реанимационном отделении, за его жизнь борются врачи.
По предварительным выводам медиков, у малолетнего ребенка тяжелое ранение головы, открытая черепно-мозговая травма.
"Принятыми мерами следователей и оперативных работников полиции удалось установить обстоятельства происшествия, выявить предметы и другие вещественные доказательства, которые могут свидетельствовать о том, что ребенок получил травму головы в результате случайного выстрела" - отметили в полиции.
Кроме того, установлены лица, которые могут быть причастны к нанесению травмы мальчик.
Сейчас продолжаются совместные процессуальные действия полицейских, работников Государственного бюро расследований и прокуратуры области.