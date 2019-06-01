На Киевщине 5-летний мальчик получил огнестрельное ранение в голову

1 июня, 2019, 20:21

В городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летний мальчик получил огнестрельное ранение в голову в собственном дворе

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства в городе Переяслав-Хмельницкий. Сейчас мальчик находится в реанимационном отделении, за его жизнь борются врачи.

По предварительным выводам медиков, у малолетнего ребенка тяжелое ранение головы, открытая черепно-мозговая травма.

"Принятыми мерами следователей и оперативных работников полиции удалось установить обстоятельства происшествия, выявить предметы и другие вещественные доказательства, которые могут свидетельствовать о том, что ребенок получил травму головы в результате случайного выстрела" - отметили в полиции.

Кроме того, установлены лица, которые могут быть причастны к нанесению травмы мальчик.

Сейчас продолжаются совместные процессуальные действия полицейских, работников Государственного бюро расследований и прокуратуры области.