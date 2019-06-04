Убийство 5-летнего мальчика полицейскими: глава полиции Киевщины Ценов подал в отставку
Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает пресс-служба МВД в Facebook.
"Весь личный состав полиции приносит соболезнования в связи со смертью Кирилла. Мы понимаем, что это огромное горе для родителей. Мы все родители. Генерал Ценов обратился ко мне с рапортом об отставке. Министром это решение было поддержано", - заявил Сергей Князев .
В то же время Ценов отметил, что он несет ответственность за своих подчиненных как руководитель полиции области, поэтому подает рапорт об отставке и просит перевести его в самую горячую точку на Донбассе.
"Прежде всего хочу выразить соболезнования по поводу потери родителями сына. Как руководитель полиции Киевской области я несу ответственность за действия моих подчиненных. Я написал рапорт о моем увольнении и прошу главу Нацполиции отправить меня в самую горячую точку нашего государства, в ООС", - заявил Дмитрий Ценов.
- В субботу, 1 июня, в городе Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Врачами было зафиксировано у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговую травму .
- Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой.
- 2 июня эти полицейские были задержаны.
- Им сообщили о подозрении .
- 3 июня ранен мальчик умер .
- Дело переквалифицировали на "умышленное убийство".