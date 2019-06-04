Убийство 5-летнего мальчика полицейскими: глава полиции Киевщины Ценов подал в отставку

4 июня, 2019, 08:38

Руководитель полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку из-за убийства пьяными полицейскими 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком (Киевская область)

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает пресс-служба МВД в Facebook.

"Весь личный состав полиции приносит соболезнования в связи со смертью Кирилла. Мы понимаем, что это огромное горе для родителей. Мы все родители. Генерал Ценов обратился ко мне с рапортом об отставке. Министром это решение было поддержано", - заявил Сергей Князев .

В то же время Ценов отметил, что он несет ответственность за своих подчиненных как руководитель полиции области, поэтому подает рапорт об отставке и просит перевести его в самую горячую точку на Донбассе.

"Прежде всего хочу выразить соболезнования по поводу потери родителями сына. Как руководитель полиции Киевской области я несу ответственность за действия моих подчиненных. Я написал рапорт о моем увольнении и прошу главу Нацполиции отправить меня в самую горячую точку нашего государства, в ООС", - заявил Дмитрий Ценов.