Суд арестовал обоих полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика

4 июня, 2019, 12:20

Голосеевский райсуд Киева арестовал на 2 месяца сержанта Нацполиции Владимира Петровца, подозреваемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком

Об этом сообщает theБабель.

Прокурор аргументировал требование ареста риском того, что подозреваемый может скрываться от следствия. Прокурор также отметил, что ранее Петровец отказался от теста на алкоголь.

Адвокат подозреваемого выступил против содержания его подзащитного под стражей, заявив об отсутствии доказательств того, что Петровец сделал "хоть один выстрел".

Ранее суд арестовал на 2 месяца другого подозреваемого - лейтенанта Нацполиции Ивана Приходько.

Напомним, 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с огнестрельным ранением головы. Врачами было зафиксировано у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговую травму .

Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой. 2 июня эти полицейские были задержаны, им сообщили о подозрении в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

3 июня ранен полицейскими мальчик умер. Подозрение переквалифицировали на "умышленное убийство".

Глава полиции Киевщины Ценов ушел с поста, попросив перевести его служить в зону ООС.

Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что подозреваемым грозит пожизненное заключение .