К ранению 5-летнего мальчика на Киевщине могут быть причастны полицейские, - ГБР

1 июня, 2019, 21:48

Государственное бюро расследований подозревает двух полицейских в причастности к ранению 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком Киевской области

Об этом сообщает ГБР.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве, расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области 5- летнему мальчику, сообщила пресс-служба ведомства.

По информации бюро, 31 мая в реанимационное отделение КНП "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы и перелома височной кости.

По данным правоохранителей, 31 мая около 16:00 четверо несовершеннолетних детей гуляли рядом с местом своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

"Согласно проведенному оперативному вмешательству, медицинскими работниками установлено наличие у малолетнего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы", - рассказали в ГБР.

Учитывая эту информацию, полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого за 70-150 м обнаружили гильзы от патронов Флобера, стаканчик и банки.

"Установлено, что к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку могут быть причастны два работника Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области", - говорится в сообщении.

Следователи ГБР проводят досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). Проводятся неотложные следственные действия, в том числе обыски по месту жительства полицейских, во время которых изъято патроны и другое оружие.

Также сообщается, что следователями ГБР готовится задержание двух полицейских в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а также сообщение о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка и избрании меры пресечения.

Мальчик находится в реанимационном отделении.