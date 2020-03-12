Без Лиги чемпионов, Евро-2020 и Олимпиады: как коронавирус парализует мировой спорт

12 марта, 2020, 14:44

Из-за коронавируса один за другим отменяют и переносят спортивные мероприятия, а проведение нынешнего чемпионата Европы по футболу и летних Олимпийских игр под вопросом

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире, почти 130 тыс. больных и 5 тыс. смертей. Из-за коронавируса отменяют спортивные мероприятия, матчи Лиги чемпионов и ведущих европейских чемпионатов похожи на товарищеские поединки, и пугают своей атмосферой пустых трибунах и своей атмосферой, а вчерашние фантазии об отмене Олимпиады становятся реальностью.

Еспресо.TV собрал всю информацию о ключевых спортивных событиях, у которых нет иммунитета в борьбе с коронавируса.

НБА

11 марта игрок "Юты" Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус . Событие вызвало немалую огласку, и Национальная баскетбольная ассоциация срочно приостановила регулярный чемпионат.

О заболевании французского баскетболиста стало известно непосредственно перед началом игры в Оклахоме. Сразу после этого матч решили не проводить, известно, что Гобер не присутствовал на арене.

НБА приняла решение приостановить регулярный баскетбольный чемпионат, начиная с матчей 12 марта. Сколько времени продлится карантин в популярной баскетбольной лиге мира пока неизвестно.

Лига чемпионов и Лига Европы

В ночь против 12 марта стало известно, что у защитника итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани выявлено коронавирус , после этого весь "Ювентус" был сразу переведен на карантин, а ответный матч 1/8 финала ЛЧ против французского "Лиона", который должен состояться на следующей неделе, отменен.

Испанские СМИ утверждают, что в ближайшее время Союз европейских футбольных ассоциаций объявит о приостановлении всех матчей текущего розыгрыша Лиги чемпионов . Шансов на то, что главный футбольный турнир планеты продолжится крайне мало, и похоже встреча "Ливерпуль" - "Атлетико" - это последний матч ЛЧ в этом сезоне. Ведь пока трудно представить, в каком формате можно продолжить этот турнир.

Матчи ПСЖ - "Боруссия" (2: 0) во Франции и "Валенсия" - "Аталанта" (3: 4) в Испании уже прошли без зрителей, по плану "Бавария" - "Челси" в Германии и "Барселона" - " Наполи "в Испании также сыграют при пустых трибунах. Причина этому одна - угроза распространения коронавируса, когда на трибунах будут присутствовать тысячи болельщиков.

УЕФА рассматривает варианты о переносе ЛЧ на май-июнь этого года, если ситуация с пандемией улучшится, однако что тогда делать с Евро-2020. Как провести ожидаемое событие года в нужный срок?

Что касается Лиги Европы, то здесь ситуация не менее сложная, 12 марта стартуют первые матчи 1/8 финала, однако два матча из восьми уже отменены . Самолет итальянской "Ромы" не пускают в Испании, из-за запрета воздушного сообщения между странами, на Апеннинах римляне должны сыграть против местной "Севильи". Другой испанский клуб "Хетафе" отказался ехать в Милан, на матч против "Интера". Клуб боится находиться в городе, который считается европейским эпицентром коронавируса.

Где и когда, да и вообще пройдут эти матчи, пока неизвестно, УЕФА еще не принял решение. Миланский "Интер" уже переведен на карантин, ведь на прошлой неделе, в рамках чемпионата Италии встречался с "Ювентусом", в составе которого есть зараженный исполнитель Даниэле Ругани.

Матчи "Вольфсбург" - "Шахтер" и "Айнтрахт" - "Базель" в Германии, ЛАСК - МЮ в Австрии пройдут без зрителей, из-за запрета посещения спортивных событий на Западе.

Под угрозой также проведения матча "Олимпиакос" - "Вулверхэмптон", владелец греческого клуба заражен коронавирусом , и недавно контактировал с игроками своего клуба.

Теннис

На днях в Индиан-Уэллсе (США) отменили Мастерс, который считается пятым турниром "Большого шлема", что говорит о невероятном статусе события. В турнире должна была принять участие украинка Элина Свитолина, а призовые составляют $ 9 млн.

ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) i WTA (Женская теннисная ассоциация) в ближайшее время должны рассмотреть вариант с отменой всех теннисных турниров на период 6 недель.

Европейский футбол

Критическая ситуация среди европейских топ-чемпионатов в Серии А (Италия), где турнир приостановлен до 3 апреля, и рассматривается вариант, что чемпионат не восстановится в обычном формате, а судьбу Скудетто (чемпионства) решат в плей-офф, однако когда состоятся эти матчи тоже неизвестно. Две команды Серии А "Ювентус" и "Интер" находятся на карантине из-за того, что центрбэк "Юве" Даниэле Ругани заражен , а команды встречались в прошлом туре.

В чемпионате Англии ситуация стабильна, но до конца сезона матчи АПЛ будут проходить при пустых трибунах, однако если ситуация в стране ухудшится, то остановка турнира будет вполне реальной. Командам осталось сыграть 9 матчей до конца сезона. Среди клубов, которые находятся на карантине, таков лишь один - лондонский "Арсенал". Несколько игроков команды отправлены на 14-дневный домашний карантин из-за того, что они контактировали с владельцем "Ноттингем Форест" и греческого "Олимпиакоса" Эвангелосом Маринакис, который заразился коронавирусом . Клуб также отправил на домашний карантин четырех своих сотрудников, сидевших рядом с Маринакис во время матча Лиги Европы.

Испания, третья, после Италии и Франции, по количеству зараженных коронавирусом, находится на карантине. Национальный чемпионат временно приостановлен по меньшей мере на два ближайших тура. Решение было принято из-за введения карантина в "Реале", а также из-за возможного заражения игроков других клубов.

18 апреля на Олимпийском стадионе в Севилье должен был состояться финал Кубка Испании между "Атлетиком" из Бильбао и "Реал Сосьедад". По решению Национальной федерации футбола Испании матч отложен на неопределенный срок , причиной является вспышка коронавируса в стране.

Все матчи следующего тура чемпионата Германии по футболу пройдут при пустых трибунах. Известно, что игрок "Ганновера", который выступает во втором немецком дивизионе, Тимо Хюберс заражен коронавируса, и находится на домашнем карантине.

Олимпийские игры в Токио

С 24 июля по 9 августа в столице Японии, Токио, должны пройти очередные Олимпийские игры. Хотя страна и не является эпицентром коронавируса, сейчас в стране 639 инфицированных, однако если ситуация с коронавирусом не улучшится, то Олимпиаду могут перенести на конец 2020 года. По контракту Олимпийские игры-2020 должны быть проведены в течение этого года. Такую информацию ранее сообщил японский министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сейко Хасимото.

Великобритания уже выразила свою готовность в срочном порядке провести летнюю Олимпиаду в себя, мотивируя это наличием всей необходимой инфраструктуры. Несмотря на это японцы не собираются терять Олимпийские игры. Власти страны ввели запрет на все массовые и спортивные мероприятия. При этом теперь при въезде в Японию на карантин отправляют каждого, кто приехал из Италии, Китая и Южной Кореи.

Евро-2020

Слухи об отмене или переносе чемпионата Европы по футболу-2020 начались сразу после того, как был зафиксирован первый случай на европейском континенте.

Финальная часть Евро-2020 должен состояться с 12 июня по 12 июля на территории 11 стран мира. Евро-2020 примет Азербайджан, Англия, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Румыния, Россия и Шотландия.

В ближайшее время во время видеоконференции с генеральным секретарем УЕФА Джорджио Маркетти руководители Серии А, Бундеслиги, Ла Лиги и Лиги 1 намерены предложить УЕФА отложить старт чемпионата Европы 2020 году на несколько недель или даже на год. Боссы АПЛ отстаивают другое мнение, и готовы принять матч-открытие Евро-2020 в Лондоне. Отметим, что первый матч чемпионата Европы по футболу должен пройти в Риме, 12 июня.

На основании рекомендаций от ВОЗ, Союз европейских футбольных ассоциаций решил, что города смогут принять матчи Евро-2020 при наличии необходимой медицинской базы для помощи пациентам, зараженных вирусом COVID-19, а также соответствующей инфраструктуры для взаимодействия с десятками тысяч фанатов. Сейчас турнир отменять не собираются и хотят провести его с болельщиками на трибунах.

Украина

11 марта в Украине был введен карантин, который продлится до 3 апреля. Конечно, это коснулось и украинского футбола, все матчи УПЛ и Кубка Украины будут проводиться без зрителей, однако в штатном режиме. Ближайший тур УПЛ начнется 14 марта.

Матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Вольфсбург", который состоится 19 марта, будет проходить без зрителей, и возможно будет перенесен из Харькова в Киев.

12 марта федерация баскетбола Украины приняла решение прекратить чемпионат по баскетболу , из-за распространения коронавируса в стране. ФБУ решила закончить розыгрыш Суперлиги этого сезона. Также прекращены соревнования в высшей лиге и отменены все женские соревнования.