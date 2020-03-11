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Espreso.tvСпортЛондонский "Арсенал" отправил футболистов на карантин

Лондонский "Арсенал" отправил футболистов на карантин


фото: Getty Images
Английский "Арсенал" отправил на 14-дневный карантин футболистов, которые контактировали с владельцем "Ноттингем Форест" Эвангелосом Маринакисом, у которого обнаружили коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт "Арсенала" .

Несколько игроков лондонского клуба отправлены на 14-дневный домашний карантин из-за того, что они контактировали с владельцем "Ноттингем Форест" и греческого "Олимпиакоса" Эвангелосом Маринакисом, который заразился коронавирусом.

27 февраля Маринакис посетил матч 1/16 финала Лиги Европы "Арсенал" - "Олимпиакос" и международную конференцию в Лондоне на стадионе "Эмирейтс". После игры греческий бизнесмен общался с некоторыми футболистами английского клуба.

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"Арсенал" также отправил на домашний карантин четырех своих сотрудников, сидевших рядом с Маринакисом во время матча. Из-за карантина в лондонском клубе премьер-лиги уже перенесла встречу 28-го тура с "Манчестер Сити", который должен был состояться 11 марта.

  • Напомним, 10 марта владелец английского "Ноттингем Фореста" и греческого "Олимпиакоса" Евангелос Маринакис заявил, что заражен коронавирусом .

 

 

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