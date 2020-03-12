Чемпионат Испании по футболу приостановили из-за коронавируса
12 марта, 2020, 13:31
Испанская Ла Лига приняла решение приостановить на две недели чемпионат страны по футболу из коронавируса
Об этом сообщает официальный сайт Ла Лиги .
Ла Лига приняла решение приостановить чемпионат Испании из-за распространения коронавируса.
Турнир будет остановлен минимум на два ближайших тура.
Решение было принято из-за введения карантина в "Реале", а также из-за возможного заражения игроков других клубов.
- Ожидается, что УЕФА 12 марта объявит о приостановлении розыгрыша Лиги чемпионов из-за пандемии коронавируса.
- 12 марта руководители ведущих европейских футбольных лиг обратились в УЕФА с просьбой перенести Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.
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