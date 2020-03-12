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Espreso.tvСпортЧемпионат Испании по футболу приостановили из-за коронавируса

Чемпионат Испании по футболу приостановили из-за коронавируса


фото: Getty Images
Испанская Ла Лига приняла решение приостановить на две недели чемпионат страны по футболу из коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт Ла Лиги .

Ла Лига приняла решение приостановить чемпионат Испании из-за распространения коронавируса.

Турнир будет остановлен минимум на два ближайших тура.

Решение было принято из-за введения карантина в "Реале", а также из-за возможного заражения игроков других клубов.

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