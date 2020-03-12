Партнер Роналду: у футболиста "Ювентуса" диагностировали коронавирус
12 марта, 2020, 00:49
У защитника итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани диагностировали коронавирус
Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Ругани прошел медицинский тест на коронавирус, который показал положительный результат. "Ювентус" проводит все нормативные меры по изоляции защитника от общества, для того чтобы избежать дальнейшего распространения вируса.
Итальянский клуб собирает список лиц, с которыми в последнее время лично контактировал и тренировался Даниэле Ругани.
В текущем сезоне 25-летний центрбэк провел 7 матчей, и результативными действиями не отличался.
- Чемпионат Италии по футболу приостановили до 3 апреля, из-за вспышки коронавируса в стране.
- 10 марта стало известно, что второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса в Испании.
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