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Espreso.tvСпортЛига Европы: "Шахтер" может сыграть против "Вольфсбурга" в Киеве

Лига Европы: "Шахтер" может сыграть против "Вольфсбурга" в Киеве


фото: shakhtar.com
"Шахтер" рассматривает вариант проведения матча 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" в Киеве, а не в Харькове

Об этом сообщает sport.ua.

19 марта донецкий "Шахтер" сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА против немецкого "Вольфсбурга". Встреча должна пройти без зрителей из-за введенного в Украине общегосударственного карантина.

Руководство "горняков" рассматривает возможность переноса матча из Харькова в Киев.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург" - "Шахтер" состоится завтра, 12 марта. Начало в 22:00.

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