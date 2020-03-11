Лига Европы: "Шахтер" может сыграть против "Вольфсбурга" в Киеве
11 марта, 2020, 19:13
"Шахтер" рассматривает вариант проведения матча 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" в Киеве, а не в Харькове
Об этом сообщает sport.ua.
19 марта донецкий "Шахтер" сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА против немецкого "Вольфсбурга". Встреча должна пройти без зрителей из-за введенного в Украине общегосударственного карантина.
Руководство "горняков" рассматривает возможность переноса матча из Харькова в Киев.
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург" - "Шахтер" состоится завтра, 12 марта. Начало в 22:00.
- 11 марта стало известно, что Тарас Степаненко пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга".
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