Владелец легендарного футбольного клуба заразился коронавирусом
Об этом сообщает The Guardian.
"Новый вирус "посетил" меня, и я чувствую, что обязан сообщить об этом обществу. Чувствую себя хорошо, так как я принял все необходимые меры и придерживаюсь инструкций медиков. Убедительно советую всем моим согражданам делать то же самое. Желаю всем быстрого выздоровления", - рассказал грек.
Еванголос Маринакис является известным судовладельцем и политическим деятелем. В пятницу, 6 марта, он был на матче Чемпионшипа "Ноттингем Форест" - "Миллуолл" (0:3). По информации журналиста Дэниэла Стори, в тот же день владелец встречался с игроками своей команды.
"Ноттингем Форест" является одним из старейших футбольных клубов в истории. В 1979-м и 1980-м годах они выигрывали Лигу чемпионов.
- 10 марта стало известно, что матч Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса в Испании.
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