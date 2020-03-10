Владелец легендарного футбольного клуба заразился коронавирусом

10 марта, 2020, 15:12

Владелец английского "Ноттингем Фореста" и греческого "Олимпиакоса" Евангелос Маринакис рассказал, что заражен коронавирусом

Об этом сообщает The Guardian.

"Новый вирус "посетил" меня, и я чувствую, что обязан сообщить об этом обществу. Чувствую себя хорошо, так как я принял все необходимые меры и придерживаюсь инструкций медиков. Убедительно советую всем моим согражданам делать то же самое. Желаю всем быстрого выздоровления", - рассказал грек.

Еванголос Маринакис является известным судовладельцем и политическим деятелем. В пятницу, 6 марта, он был на матче Чемпионшипа "Ноттингем Форест" - "Миллуолл" (0:3). По информации журналиста Дэниэла Стори, в тот же день владелец встречался с игроками своей команды.

"Ноттингем Форест" является одним из старейших футбольных клубов в истории. В 1979-м и 1980-м годах они выигрывали Лигу чемпионов.