В США из-коронавируса приостановили чемпионат НБА
12 марта, 2020, 10:57
Национальная баскетбольная ассоциация приостановила регулярный чемпионат из-за обнаружения коронавируса у игрока "Юты" Руди Гобера
Об этом сообщает официальный сайт НБА в twitter.
11 марта в последний момент было отложено проведение матча "Оклахома" - "Юта" в связи с тем, что один из игроков клуба из Солт-Лейк-Сити сдал положительный тест на коронавирус. Инсайдеры сообщают, что этим игроком является Гобер.
О заболевании Гобера стало известно непосредственно перед началом игры в Оклахома-Сити. Сразу после этого встреча решили не проводить. Француз не присутствовал на арене.
НБА приняла решение приостановить регулярный чемпионат, начиная с матчей 12 марта.
NBA To Suspend Season Following Tonight's Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW- NBA (@NBA) March 12, 2020
- Ожидается, что УЕФА 12 марта объявит о приостановлении розыгрыша Лиги чемпионов из-за пандемии коронавируса.
- 12 марта руководители ведущих европейских футбольных лиг обратились в УЕФА с просьбой перенести Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.
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