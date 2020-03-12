 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВ США из-коронавируса приостановили чемпионат НБА

В США из-коронавируса приостановили чемпионат НБА


фото: Getty Images
Национальная баскетбольная ассоциация приостановила регулярный чемпионат из-за обнаружения коронавируса у игрока "Юты" Руди Гобера

Об этом сообщает официальный сайт НБА в twitter.

11 марта в последний момент было отложено проведение матча "Оклахома" - "Юта" в связи с тем, что один из игроков клуба из Солт-Лейк-Сити сдал положительный тест на коронавирус. Инсайдеры сообщают, что этим игроком является Гобер.

О заболевании Гобера стало известно непосредственно перед началом игры в Оклахома-Сити. Сразу после этого встреча решили не проводить. Француз не присутствовал на арене.

НБА приняла решение приостановить регулярный чемпионат, начиная с матчей 12 марта.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2020 четверг

11 марта, 2020 среда

больше новостей

12 марта, 2020 четверг

11 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать