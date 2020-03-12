В США из-коронавируса приостановили чемпионат НБА

12 марта, 2020, 10:57

Национальная баскетбольная ассоциация приостановила регулярный чемпионат из-за обнаружения коронавируса у игрока "Юты" Руди Гобера

Об этом сообщает официальный сайт НБА в twitter.

11 марта в последний момент было отложено проведение матча "Оклахома" - "Юта" в связи с тем, что один из игроков клуба из Солт-Лейк-Сити сдал положительный тест на коронавирус. Инсайдеры сообщают, что этим игроком является Гобер.

О заболевании Гобера стало известно непосредственно перед началом игры в Оклахома-Сити. Сразу после этого встреча решили не проводить. Француз не присутствовал на арене.

НБА приняла решение приостановить регулярный чемпионат, начиная с матчей 12 марта.

NBA To Suspend Season Following Tonight's Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW - NBA (@NBA) March 12, 2020