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Espreso.tvСпортФутбольные топ-лиги просят перенести Евро-2020 из-за пандемии

Футбольные топ-лиги просят перенести Евро-2020 из-за пандемии


фото: Getty Images
Руководители ведущих европейских футбольных лиг обратились в УЕФА с просьбой перенести Евро-2020 из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает ANSA .

12 марта, руководители четырех ведущих лиг Европы - Англии, Испании, Италии, Германии и Франции проведут видеоконференцию с генеральным секретарем УЕФА Джорджио Маркетти.

По информации источника, в ходе видеоконференции стороны намерены обсудить ситуацию в футболе в связи с распространением коронавируса.

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Руководители Серии А, Бундеслиги, Ла Лиги и Лиги 1 намерены предложить УЕФА отложить старт чемпионата Европы 2020 году на несколько недель или даже на год. Ожидается, что руководство английской премьер-лиги намерено отстаивать другую позицию.

 

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