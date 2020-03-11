Матчи Лиги Европы отменили из-за коронавируса

11 марта, 2020, 18:18

Матчи 1/8 финала Лиги Европы "Интер" - "Хетафе" и "Севилья" - "Рома" отменены из-за коронавируса

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

В четверг, 12 марта должны состояться первые матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Однако все встречи этой стадии будут сыграны в этот день. Должен был принимать "Хетафе", а "Рома" - отправиться в гости к «Севилье».

Самолет итальянской "Ромы" не пускают в Испанию, из-за запрета воздушного сообщения между странами, на Апеннинах римляне должны сыграть против местной "Севильи". Другой испанский клуб "Хетафе" отказался ехать в Милан, на матч против "Интера". Клуб боится находиться в городе, который считается европейским эпицентром коронавируса.

Где и когда пройдут эти матчи, УЕФА пока не сообщил.