Матчи Лиги Европы отменили из-за коронавируса
11 марта, 2020, 18:18
Матчи 1/8 финала Лиги Европы "Интер" - "Хетафе" и "Севилья" - "Рома" отменены из-за коронавируса
Об этом сообщает Sky Sport Italia.
В четверг, 12 марта должны состояться первые матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Однако все встречи этой стадии будут сыграны в этот день. Должен был принимать "Хетафе", а "Рома" - отправиться в гости к «Севилье».
Самолет итальянской "Ромы" не пускают в Испанию, из-за запрета воздушного сообщения между странами, на Апеннинах римляне должны сыграть против местной "Севильи". Другой испанский клуб "Хетафе" отказался ехать в Милан, на матч против "Интера". Клуб боится находиться в городе, который считается европейским эпицентром коронавируса.
Где и когда пройдут эти матчи, УЕФА пока не сообщил.
- 10 марта немецкий "Вольфсбург" отказался от организации поездки болельщиков в Харьков на матч против "Шахтера" из-за вспышки коронавируса.
Читайте также
-
10 марта, 2020 Нефтяная война: Расчет или просчет Кремля
-
-
-
-