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Espreso.tvСпортМатчи Лиги Европы отменили из-за коронавируса

Матчи Лиги Европы отменили из-за коронавируса


фото: sport.sky.it
Матчи 1/8 финала Лиги Европы "Интер" - "Хетафе" и "Севилья" - "Рома" отменены из-за коронавируса

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

В четверг, 12 марта должны состояться первые матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Однако все встречи этой стадии будут сыграны в этот день. Должен был принимать "Хетафе", а "Рома" - отправиться в гости к «Севилье».

Самолет итальянской "Ромы" не пускают в Испанию, из-за запрета воздушного сообщения между странами, на Апеннинах римляне должны сыграть против местной "Севильи". Другой испанский клуб "Хетафе" отказался ехать в Милан, на матч против "Интера". Клуб боится находиться в городе, который считается европейским эпицентром коронавируса.

Где и когда пройдут эти матчи, УЕФА пока не сообщил.

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