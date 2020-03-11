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Espreso.tvСпортФинал Кубка Испании по футболу перенесли из-за коронавируса

Финал Кубка Испании по футболу перенесли из-за коронавируса


фото: Copa del Rey
Финал Кубка Испании между "Атлетиком" и "Реал Сосьедад" перенесли из-за коронавируса

Об этом сообщает Sky Sports .

18 апреля на стадионе "Олимпийский" в Севилье должен был состояться финал Кубка Испании между "Атлетиком" из Бильбао и "Реал Сосьедад". По решению Национальной федерации футбола Испании матч отложен на неопределенный срок, причиной является вспышка коронавируса в стране.

Два ближайших тура чемпионата Испании по футболу пройдут при пустых трибунах.

  • 10 марта стало известно, что второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса в Испании.
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