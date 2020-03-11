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Espreso.tvСпортЕвро-2020: УЕФА провел экстренное совещание с ВОЗ об отмене турнира из-за коронавируса

Евро-2020: УЕФА провел экстренное совещание с ВОЗ об отмене турнира из-за коронавируса


фото: Getty Images
По итогам экстренного совещания со Всемирной организацией здравоохранения в УЕФА решили проводить Евро-2020 в запланированные сроки

Об этом сообщает AP .

На основании рекомендаций от ВОЗ, Союз европейских футбольных ассоциаций решил, что города смогут принять матчи Евро-2020 при наличии необходимой медицинской базы для помощи пациентам, зараженных вирусом COVID-19, а также соответствующей инфраструктуры для взаимодействия с десятками тысяч фанатов. Сейчас турнир отменять не собираются и хотят провести его с болельщиками на трибунах.

Представители УЕФА связались с правительствами стран, которые примут матчи Евро, и попросили их принять все необходимые меры, чтобы турнир состоялся.

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Матчи чемпионата Европы должны состояться на 12 стадионах в 12 странах, что позволит перенести часть игр в другие города, если кто-то из организаторов не сможет принять турнир.

Также в УЕФА назвали ложным сообщение о том, что европейские футбольные федерации якобы попросили перенести турнир на следующий год.

"УЕФА не получал запросов о переносе или отмене турнира. УЕФА очень серьезно воспринимает ситуацию, связанную с коронавируса. Мы пристально следим за ней и находимся на связи с ВОЗ и местными властями по поводу вируса COVID-19 и его распространение", - заявили в УЕФА.

Евро-2020 пройдет Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, Румынии, России и Шотландии.

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