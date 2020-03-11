Евро-2020: УЕФА провел экстренное совещание с ВОЗ об отмене турнира из-за коронавируса
Об этом сообщает AP .
На основании рекомендаций от ВОЗ, Союз европейских футбольных ассоциаций решил, что города смогут принять матчи Евро-2020 при наличии необходимой медицинской базы для помощи пациентам, зараженных вирусом COVID-19, а также соответствующей инфраструктуры для взаимодействия с десятками тысяч фанатов. Сейчас турнир отменять не собираются и хотят провести его с болельщиками на трибунах.
Представители УЕФА связались с правительствами стран, которые примут матчи Евро, и попросили их принять все необходимые меры, чтобы турнир состоялся.
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Матчи чемпионата Европы должны состояться на 12 стадионах в 12 странах, что позволит перенести часть игр в другие города, если кто-то из организаторов не сможет принять турнир.
Также в УЕФА назвали ложным сообщение о том, что европейские футбольные федерации якобы попросили перенести турнир на следующий год.
"УЕФА не получал запросов о переносе или отмене турнира. УЕФА очень серьезно воспринимает ситуацию, связанную с коронавируса. Мы пристально следим за ней и находимся на связи с ВОЗ и местными властями по поводу вируса COVID-19 и его распространение", - заявили в УЕФА.
Евро-2020 пройдет Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, Румынии, России и Шотландии.
- Напомним, 10 марта стало известно, что УЕФА рассматривает возможность приостановки розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за вспышки коронавируса в нескольких европейских странах.
- В то же время, 10 марта в УЕФА заявили, что пока не планируют вносить изменения в расписание чемпионата Европы по футболу из-за вспышки коронавируса.
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