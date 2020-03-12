Чемпионат Украины по баскетболу досрочно завершили из-за коронавируса
Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины в Instagram.
Отмечается, что исполком ФБУ решил завершить проведение чемпионата Суперлиги.
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"После того, как 11 марта Кабинет министров Украины принял решение о введении карантина из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса, которое, в частности, рекомендует ограничить проведение спортивных соревнований, 12 марта состоялось экстренное заседание исполкома Федерации баскетбола Украины, на котором было принято ряд важных вопросов, по проведение официальных соревнований под эгидой ФБУ в условиях распространения в мире коронавируса ", - говорится в сообщении.
ФБУ решила закончить розыгрыш Суперлиги этого сезона. Также прекращено соревнования в высшей лиге и отменены все женские соревнования.
Исполком ФБУ решил завершить проведение чемпионата Суперлиги После того, как 11 марта Кабинет Министров Украины принял решение о введении карантина из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса, которое, в частности, рекомендует ограничить проведение спортивных соревнований, 12 марта в онлайн режиме состоялось экстренное заседание исполкома Федерации баскетбола Украины, на котором было принято ряд важных вопросов, относительно проведения официальных соревнований под эгидой ФБУ в условиях распространения в мире коронавируса COVID-19 #ukrbasket #fbu
- Ожидается, что УЕФА 12 марта объявит о приостановлении розыгрыша Лиги чемпионов из-за пандемии коронавируса.
- 12 марта руководители ведущих европейских футбольных лиг обратились в УЕФА с просьбой перенести Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.
- Кроме этого, 12 марта испанский Ла Лига приняла решение приостановить на две недели чемпионат страны по футболу из-за коронавируса.
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