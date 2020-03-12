Чемпионат Украины по баскетболу досрочно завершили из-за коронавируса

12 марта, 2020, 13:45

Федерация баскетбола Украины приняла решение прекратить чемпионат страны по баскетболу из-за распространения коронавируса

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины в Instagram.

Отмечается, что исполком ФБУ решил завершить проведение чемпионата Суперлиги.

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"После того, как 11 марта Кабинет министров Украины принял решение о введении карантина из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса, которое, в частности, рекомендует ограничить проведение спортивных соревнований, 12 марта состоялось экстренное заседание исполкома Федерации баскетбола Украины, на котором было принято ряд важных вопросов, по проведение официальных соревнований под эгидой ФБУ в условиях распространения в мире коронавируса ", - говорится в сообщении.

ФБУ решила закончить розыгрыш Суперлиги этого сезона. Также прекращено соревнования в высшей лиге и отменены все женские соревнования.