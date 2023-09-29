Рост минимальной зарплаты и пенсии: чего ждать с 1 октября

С начала 2023 года в Украине произошло трехэтапное увеличение пенсионных выплат:

Индексация в марте.

Перерасчет пенсий для работающих людей.

Июльная индексация для граждан, вышедших на пенсию по специальному закону.

Согласно постановлению Кабмина, повышение пенсионных выплат было рассчитано индивидуально, но ограничивалось суммой от 100 до 1500 гривен. В итоге средний размер выплаты пенсии увеличился на 14.9%, что в денежном эквиваленте соответствует 688,85 грн.

В октябре 2023 года пересмотр и повышение пенсионных выплат не планируется, кроме людей, которым в этом году исполнится 70, 75 и 80 лет. Они могут рассчитывать на возрастную прибавку. Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, получают прибавку в размере 570 грн. Пенсионеры от 75 до 80 лет получат доплату – 456 грн, а люди от 70 до 75 лет получают доплату 300 грн.

По предварительным данным, следующий перерасчет пенсий намечен на весну 2024 года. Правительство заявляет, что в дальнейшем пенсионный сектор портебирует реформирование и размеры пенсий должны увеличиться. "В следующем году правительство запускает новую пенсионную реформу. Ее цель – обеспечить, чтобы каждый украинский пенсионер имел солидарную пенсию не ниже 30% его средней заработной платы в течение жизни. Вместе с накопительной составляющей – это будет не менее 50%", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Фото: ukrinform

Кто из пенсионеров может претендовать на доплату от ООН

Также некоторые пенсионеры могут рассчитывать на доплаты от международных организаций. Так, дополнительная финансовая помощь будет назначена тем, кто отвечает трем критериям:

Официальная пенсия должна быть ниже трех тысяч гривен.

Человек пенсионного возраста с 1 марта 2023 года не получал дополнительной финансовой помощи от международных организаций или доплат на жительство для ВПЛ.

Пенсионер должен проживать на прифронтовых территориях.

Подать заявку для получения дополнительной выплаты можно на платформе «Помощь». Сумма доплаты составит разницу между 3 тысячами гривен и размером государственной пенсионной выплаты, но не менее 100 гривен. То есть с пенсией в 2500 гривен, доплата от ООН будет составлять 500 гривен.

Произойдут ли изменения в минимальной пенсии в 2023 году

До начала полномасштабного вторжения индексация минимальной пенсии происходила дважды в год при пересмотре размера прожиточного минимума. Но в 2023 году этого не произошло и в течение всего года действительно одна фиксированная сумма.

Итак, минимальная пенсия составляет 2093 грн и ее пересмотр запланирован на 2024 год. Предварительно сумма должна увеличиться до 2361 грн.

Фото: segodnya.ua



Минимальная заработная плата с 1 октября

В 2022 году пресс-служба Министерства финансов Украины сообщала, что повышение минимальной заработной платы в проекте государственного бюджета на 2023 год не закладывается и она должна остаться на уровне 6700 гривен (без учета налога). Итак, в октябре 2022 года произошло последнее повышение минимальной зарплаты с 6500 грн до 6700 грн.

В феврале 2023 года в Верховную Раду внесли законопроеет №8431 о повышении минималки в течение текущего года, однако предложение было снято с рассмотрения. В пояснении к законопроекту отмечалось, что текущий размер минимальной зарплаты составляет 74,8% от прогнозируемого размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц в среднем за 2023 год (8,962 тыс. грн).

Однако минималка может увеличиться уже с 2024 года. Такую информацию располагает портал Minfin со ссылкой на предложения Федерации профсоюзов Украины. Согласно данным, в течение следующего года минимальная зарплата будет увеличиваться в два этапа: с 1 января – 7100 грн., с 1 июля – 8000 грн. Тогда как прожиточный минимум будет составлять 2920 грн - на взрослого ребенка, 2563 грн и 3196 грн - на детей до 6 лет и от 6 до 18 лет соответственно.

В целом план повышения минималки имеет долгосрочную перспективу и прописан до 2026 года. Так, с 1 января 2025 года эта сумма будет составлять – 8 370 грн, а в 2026 году – 8 956 грн.