Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Рост минимальной зарплаты и пенсии: чего ждать с 1 октября

Рост минимальной зарплаты и пенсии: чего ждать с 1 октября

29 сентября, 2023 пятница
11:07
Экономика пенсия

Какие изменения в размере пенсионных выплат и минимальной заработной платы следует ожидать в октябре 2023 года. А также состоится ли просмотр прожиточного минимума - читайте в материале

С начала 2023 года в Украине произошло трехэтапное увеличение пенсионных выплат:

  • Индексация в марте.
  • Перерасчет пенсий для работающих людей.
  • Июльная индексация для граждан, вышедших на пенсию по специальному закону.

Согласно постановлению Кабмина, повышение пенсионных выплат было рассчитано индивидуально, но ограничивалось суммой от 100 до 1500 гривен. В итоге средний размер выплаты пенсии увеличился на 14.9%, что в денежном эквиваленте соответствует 688,85 грн.

В октябре 2023 года пересмотр и повышение пенсионных выплат не планируется, кроме людей, которым в этом году исполнится 70, 75 и 80 лет. Они могут рассчитывать на возрастную прибавку. Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, получают прибавку в размере 570 грн. Пенсионеры от 75 до 80 лет получат доплату – 456 грн, а люди от 70 до 75 лет получают доплату 300 грн.

По предварительным данным, следующий перерасчет пенсий намечен на весну 2024 года. Правительство заявляет, что в дальнейшем пенсионный сектор портебирует реформирование и размеры пенсий должны увеличиться. "В следующем году правительство запускает новую пенсионную реформу. Ее цель – обеспечить, чтобы каждый украинский пенсионер имел солидарную пенсию не ниже 30% его средней заработной платы в течение жизни. Вместе с накопительной составляющей – это будет не менее 50%", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

пенсія

Фото: ukrinform

Кто из пенсионеров может претендовать на доплату от ООН

Также некоторые пенсионеры могут рассчитывать на доплаты от международных организаций. Так, дополнительная финансовая помощь будет назначена тем, кто отвечает трем критериям:

  • Официальная пенсия должна быть ниже трех тысяч гривен.
  • Человек пенсионного возраста с 1 марта 2023 года не получал дополнительной финансовой помощи от международных организаций или доплат на жительство для ВПЛ.
  • Пенсионер должен проживать на прифронтовых территориях.

Подать заявку для получения дополнительной выплаты можно на платформе «Помощь». Сумма доплаты составит разницу между 3 тысячами гривен и размером государственной пенсионной выплаты, но не менее 100 гривен. То есть с пенсией в 2500 гривен, доплата от ООН будет составлять 500 гривен.

Произойдут ли изменения в минимальной пенсии в 2023 году

До начала полномасштабного вторжения индексация минимальной пенсии происходила дважды в год при пересмотре размера прожиточного минимума. Но в 2023 году этого не произошло и в течение всего года действительно одна фиксированная сумма.

Итак, минимальная пенсия составляет 2093 грн и ее пересмотр запланирован на 2024 год. Предварительно сумма должна увеличиться до 2361 грн.

пенсія

Фото: segodnya.ua


Минимальная заработная плата с 1 октября

В 2022 году пресс-служба Министерства финансов Украины сообщала, что повышение минимальной заработной платы в проекте государственного бюджета на 2023 год не закладывается и она должна остаться на уровне 6700 гривен (без учета налога). Итак, в октябре 2022 года произошло последнее повышение минимальной зарплаты с 6500 грн до 6700 грн.

В феврале 2023 года в Верховную Раду внесли законопроеет №8431 о повышении минималки в течение текущего года, однако предложение было снято с рассмотрения. В пояснении к законопроекту отмечалось, что текущий размер минимальной зарплаты составляет 74,8% от прогнозируемого размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц в среднем за 2023 год (8,962 тыс. грн).

Однако минималка может увеличиться уже с 2024 года. Такую информацию располагает портал Minfin со ссылкой на предложения Федерации профсоюзов Украины. Согласно данным, в течение следующего года минимальная зарплата будет увеличиваться в два этапа: с 1 января – 7100 грн., с 1 июля – 8000 грн. Тогда как прожиточный минимум будет составлять 2920 грн - на взрослого ребенка, 2563 грн и 3196 грн - на детей до 6 лет и от 6 до 18 лет соответственно.

В целом план повышения минималки имеет долгосрочную перспективу и прописан до 2026 года. Так, с 1 января 2025 года эта сумма будет составлять – 8 370 грн, а в 2026 году – 8 956 грн.

Новости
Общество
Верховная Рада
Читайте также:
28 сентября, 2023 четверг
Украинская ПВО ночью уничтожила 34 "шахеда" и 6 разведывательных БПЛА
Shahed-136
28 сентября, 2023 четверг
Ночная атака на Украину: попадание в Кировоградской области, в Одесской и Черкасской работало ПВО
легіон "Свобода Росії"
28 сентября, 2023 четверг
"Все задачи выполнены, легионеры живы": Легион "Свобода России" про результаты рейда в Белгородской области
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.39
    Покупка 37.39
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 39.84
    Продажа 40.83
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
29 сентября
11:24
Генконференция МАГАТЭ призвала РФ немедленно вернуть ЗАЭС под полный контроль Украины
11:20
Пресс-релиз
АЛЛО: как прошла презентация Xiaomi 13T и 13T Pro
11:16
В Минэкономики планируют через 4 года вернуть экономику на довоенный уровень: названы предпосылки
11:05
Янукович
Обвинительный акт по экс-президенту Януковича по делу незаконного завладения угодьями "Сухолучье" передали в суд
11:00
Орбан перечислил "трудные вопросы", которые считает препятствием для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС
10:53
Япония начнет сбрасывать вторую партию очищенной воды с Фукусимы 5 октября
10:53
Обзор
В Украине будут производить больше оружия, у страны НАТО может быть пророссийский лидер. Акценты мировых СМИ 29 сентября
10:45
Минздрав утвердил рекомендации по дополнительной вакцинации против COVID-19
10:36
Обновлено
Россияне вывели в Черное море три ракетоносителя: суммарный залп "калибров" – до 24
10:34
Украинцы могут приобщиться к выбору победителя нацотбора на Детское Евровидение
10:24
Россияне планируют отправлять на фронт 17-летних парней из Луганщины, - ОВА
10:04
акула
Косатки выгнали белых акул от побережья Южной Африки
10:00
29 сентября – День памяти трагедии Бабьего Яра
09:58
После скачков цена на нефть Brent держится на уровне $95 за баррель
09:57
Инфографика
Курс валют на 29 сентября: гривна укрепилась по отношению к доллару
09:56
Обновлено
Россияне утром ударили по Херсону: 2 раненых
09:53
Обновлено
В РФ обвинили Украину в атаке на Курскую область. Обесточено 5 населенных пунктов
09:48
Эксклюзив
Сергей Згурец
Действия Сил обороны вокруг Бахмута чрезвычайно важны и мощны, - Згурец
09:31
"Полное воссоединение": Си Цзиньпин заявил, что ничто не остановит возвращение Тайваня под контроль Пекина
09:24
Британская разведка объяснила, зачем РФ вернула вагнеровцев под Бахмут
09:16
Правительство предоставит 1 млрд грн на развитие индустриальных парков
09:02
Путин поручил экс-главе штаба ЧВК Вагнера вербовать "добровольцев" на войну против Украины
08:53
Палата представителей США проголосовала за выделение $300 млн. Украине
08:26
OPINION
Вспышки внутренней агрессии в Украине: почему это происходит
08:23
Японские ученые обнаружили микропластик в облаках
08:16
Тайсон сделал прогноз на бой абсолютных чемпионов Канело – Чарло
08:06
Обновлено
Силы обороны ведут штурмовые действия на Бахмутском направлении, - Генштаб
07:52
Армия РФ утром нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры в Николаеве, - ОВА
07:51
Tesla авто
В США подали иск на Tesla за преследование темнокожих сотрудников
07:24
Обновлено
Из Нагорного Карабаха в Армению выехали более 85 тыс. переселенцев. Ереван обещает компенсацию
06:49
Китай забирает всех своих панд из американских зоопарков, - Bloomberg
06:43
В Пентагоне отказались называть количество танков Abrams, полученных Украиной
06:31
"Запугали республиканскую партию": Байден назвал соратников Трампа экстремистами
06:21
Оккупанты увеличили количество авиаударов, однако снизили темп наземных атак, - ISW
05:34
В ISW объяснили, зачем Путин демонстративно встретился с Кадыровым
04:55
Американское оружие, получаемое Украиной, не попадает в чужие руки, - Госдеп
04:25
"Барселону" могут погнать из Лиги чемпионов
03:37
В Киеве произошло смертельное ДТП с участием 4 автомобилей
02:59
Украинец Трубин сыграет за "Бенфику" в принципиальном матче с "Порту"
02:23
Russia Today
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 28 сентября
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV