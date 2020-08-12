"Ситуацией руководят из Кремля": Бессмертный назвал меры, которые должны принять Украина, Польша и Литва для поддержки белорусов

12 августа, 2020, 15:08

Об этом экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный рассказал на брифинге, посвященном выборам и протестам в стране, передает Еспресо.TV

"Я советую пересмотреть тот ролик где Лукашенко лебезит перед Сергеем Лебедевым. Сергей Лебедев - это исполнительный директор СНГ. Ранее 18 лет работал председателем Службы внешней разведки РФ. Там, где якобы избранный президент Лукашенко рассказывает ему сколько человек задержаны. Не беларусы управляют нынешней ситуацией. Нынешней ситуацией управляют из Кремля!" - отметил Бессмертный.

"Я не случайно спросил об использовании российского спецназа в подавлении протестов. Это правда. Там работает российский спецназ. Так как работают кадровые войска, а также срочные; если против населения используются Силы специальных операций и срочной службы солдаты, вы понимаете прекрасно, о чем идет речь. Речь идет о войне, которую ведет Кремль сегодня против суверенного государства. Лукашенко не был никогда патриотом Беларуси. Лукашенко - это рука Кремля. Кремлю нужен ничтожный человек, который каким-либо образом поставлен руководителем Беларуси", - подчеркнул политик.

Бессмертный назвал шаги, которые, по его мнению следует сделать Украине в связи с протестами в Беларуси после проведения президентских выборов:

Первое: надо немедленно инициировать вопрос о рассмотрении ситуации в Беларуси на Совете Безопасности ООН. В соседнем государстве нарушены основополагающие документы, такие как Международный пакт о политических правах, такие как Копенгагенский заключительный акт.

Второе: надо немедленно инициировать созыв ОБСЕ.

Только сейчас председательствующая Албания начинает процесс созыва ОБСЕ. Это могут сделать Украина, Польша, Литва - ближайшие соседи, которые прекрасно понимают, что происходит.

Следующее: надо инициировать рассмотрение в Совете Европы других больших и малых структурах.

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Четвертое: работа по ЕС. Только в пятницу будет собрание министров иностранных дел ЕС. Только в пятницу! Это означает, что белорусам надо продержаться. Продержаться они могут при помощи. Первая помощь, которая им нужна - это информационная! Не будет нынешний посол Республики Беларусь в европейской стране рассказывать правду! Эту функцию должны взять на себя послы соседних государств - послы Украины, Польши, Литвы. Рассказать правительствам европейских государств, что происходит в Беларуси. МИД должен немедленно дать директивы послам для проведения такой работы за рубежом.

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"Надо готовиться к любому развитию событий, а это значит, что Украине немедленно надо изменить миграционную политику по отношению к Беларуси. Потому что, когда возникнет ситуация из необходимости, при определенных условиях эти механизмы надо будет включать. На данный момент граница закрыта" , - подчеркнул дипломат.

"Ситуация подходит к тому, что Кремль готов будет аннексировать Беларусь. Нелегитимность Лукашенко уже доказана. Неужели мы не понимаем, что человек, за которого проголосовало 80% не могут так опротестовывать?" - добавил Бессмертный.

"На сегодняшний день существуют все основания для того, чтобы Европа возобновила санкционные политику. Ее надо восстановить, расширить, а на фоне информации о применении на улицах белорусских городов русских войск надо также рассматривать увеличение санкций против Кремля. Объясню почему: запад России в Беларусь - это начало континентальной войны в Европе. Надо проснуться в конце концов и понять, что после того упадут Балтийские страны, упадет Украины ", - отметил Роман Безсмертный.

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