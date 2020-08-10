В Минске строят баррикады. Есть раненые шумовыми гранатами и резиновыми пулями
10 августа, 2020, 00:28
Протестующих в центре белорусской столицы все больше. При этом СМИ сообщают о первых раненых
Подробности со ссылкой на минскую газету Наша Нива передает Еспресо.TV .
"В Минске людей расстреляли резиновыми пулями на улице Кальварийской возле Каскада. Три человека получили травмы и были взяты скорой помощью", - отмечается в сообщении.
Кроме того, светошумовая граната попала в грудь демонстрантов Роману Зайцеву на проспекте Машерова в Минске.
Его тоже госпитализировали. Он в тяжелом состоянии.
Несмотря на это демонстранты, которые сейчас сосредоточиваются в разных частях центра Минска, не идут домой, а наоборот соорудили баррикады из мусорных баков и других предметов.
- Напомним, перед этим в Минске автозак въехал в толпу . Одного человека забрали в реанимацию.
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