 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Минске строят баррикады. Есть раненые шумовыми гранатами и резиновыми пулями

В Минске строят баррикады. Есть раненые шумовыми гранатами и резиновыми пулями

Протестующих в центре белорусской столицы все больше. При этом СМИ сообщают о первых раненых

Подробности со ссылкой на минскую газету Наша Нива передает Еспресо.TV .

"В Минске людей расстреляли резиновыми пулями на улице Кальварийской возле Каскада. Три человека получили травмы и были взяты скорой помощью", - отмечается в сообщении.

Кроме того, светошумовая граната попала в грудь демонстрантов Роману Зайцеву на проспекте Машерова в Минске.

Его тоже госпитализировали. Он в тяжелом состоянии.

Несмотря на это демонстранты, которые сейчас сосредоточиваются в разных частях центра Минска, не идут домой, а наоборот соорудили баррикады из мусорных баков и других предметов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 августа, 2020 понедельник

9 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

10 августа, 2020 понедельник

9 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать