В Минске строят баррикады. Есть раненые шумовыми гранатами и резиновыми пулями

10 августа, 2020, 00:28

Протестующих в центре белорусской столицы все больше. При этом СМИ сообщают о первых раненых

Подробности со ссылкой на минскую газету Наша Нива передает Еспресо.TV .

"В Минске людей расстреляли резиновыми пулями на улице Кальварийской возле Каскада. Три человека получили травмы и были взяты скорой помощью", - отмечается в сообщении.

Кроме того, светошумовая граната попала в грудь демонстрантов Роману Зайцеву на проспекте Машерова в Минске.

Его тоже госпитализировали. Он в тяжелом состоянии.

Несмотря на это демонстранты, которые сейчас сосредоточиваются в разных частях центра Минска, не идут домой, а наоборот соорудили баррикады из мусорных баков и других предметов.

Напомним, перед этим в Минске автозак въехал в толпу . Одного человека забрали в реанимацию.

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