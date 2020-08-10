На Белорусском метзаводе бастуют рабочие, десятки задержанных, - СМИ

10 августа, 2020, 17:01

На Белорусском металлургическом заводе в городе Жлобин несколько цехов остановили работу, началась забастовка

Об этом сообщают TUT.by и Euroradio в Телеграмм.

"Работники говорят, что в конце цеха СПЦ 2 собрались десятки людей. К заводу подъехали два автозака и автобус с ОМОНом. Руководство завода не комментирует ситуацию. В приемной отвечают, что никого из руководителей нет на месте", - говорится в сообщении.

По имеющимся данным, 60 человек задержаны.

По по неподтвержденной информации, забастовку начали также работники Белорусского автомобильного завода (БелАЗ), сообщает белорусский телеграмм канал NEXTA .

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