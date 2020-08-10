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Espreso.tvОбщество"Лукашенко объявил войну собственному народу", - Туск о столкновениях ОМОНа с протестующими

"Лукашенко объявил войну собственному народу", - Туск о столкновениях ОМОНа с протестующими


фото: reuters
Президент "Европейской народной партии" Дональд Туск призвал президента Беларуси Александра Лукашенко опубликовать настоящие результаты выборов в стране

Об этом экс-премьер-министр Польши Дональд Туск написал в Twitter.

"Я призываю президента Лукашенко опубликовать фактические результаты вчерашнего голосования, прекратить насилие, отозвать спецназ и немедленно освободить арестованных мирных протестующих", - заявил председатель Европейской народной партии.

По словам Туска, карты протестного Минска в ночь с 9 на 10 августа противоречат официальному сообщению о переизбрании Лукашенко.

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"Люди Беларуси, вчера вы сделали свой выбор: демократию, свободу и прекращения диктатуры. Мы восхищаемся вашей смелостью и решительностью. Все люди в Европе и во всем мире стоят с вами", - добавил Дональд Туск.

"Мы видим бывшего президента, объявившего войну собственному народу, президента, систематически нарушавшего закон и порядок в собственной стране", - подчеркнул Туск.

  • Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.
  • Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси.

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